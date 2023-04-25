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Сколько стоят и как выглядят самые дешевые квартиры, продающиеся в Беларуси?

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  • 25.04.2023, 11:05
  • 2,384
Сколько стоят и как выглядят самые дешевые квартиры, продающиеся в Беларуси?

Есть варианты и за тысячу долларов.

Intex-press изучил частные объявления о продаже недвижимости в разных городах Беларуси и выбрал самые бюджетные варианты.

Выяснилось, что в нашей стране можно купить квартиру даже за 1000 долларов в эквиваленте. Правда, как правило, такое жилье продается в какой-нибудь в деревне вдали от цивилизации, а оценить его состояние только по объявлению не представляется возможным, так как фото нет.

Журналисты же для наглядности выбрали только варианты с фото. Вот как выглядят самые дешевые квартиры, продающиеся через частные объявления в Беларуси.

Квартира в Ляховичском районе – $1250

Местоположение: д. Титковщина

Количество комнат: 4

Площадь: 103 м²

Квартира в Быховском районе – $1500

Местоположение: д. Городец

Количество комнат: 2

Площадь: 44,2 м²

Квартира в Лепельском районе – $1870

Местоположение: д. Заборовье

Количество комнат: 2

Площадь: 53,3 м²

Квартира в Чаусском районе – $1900

Местоположение: аг. Горбовичи

Количество комнат: 2

Площадь: не указана

Квартира в Вороновском районе – $2000

Местоположение: аг. Бенякони

Количество комнат: 3

Площадь: 50,7 м²

Квартира в Светлогорском районе – $2200

Местоположение: пос. Сосновый Бор

Количество комнат: 1

Площадь: 35,6 м²

Квартира в Оршанском районе – $2500

Местоположение: д. Юрцево

Количество комнат: 2

Площадь: 34,5 м²

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