Сколько стоят и как выглядят самые дешевые квартиры, продающиеся в Беларуси?6
- 25.04.2023, 11:05
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Есть варианты и за тысячу долларов.
Intex-press изучил частные объявления о продаже недвижимости в разных городах Беларуси и выбрал самые бюджетные варианты.
Выяснилось, что в нашей стране можно купить квартиру даже за 1000 долларов в эквиваленте. Правда, как правило, такое жилье продается в какой-нибудь в деревне вдали от цивилизации, а оценить его состояние только по объявлению не представляется возможным, так как фото нет.
Журналисты же для наглядности выбрали только варианты с фото. Вот как выглядят самые дешевые квартиры, продающиеся через частные объявления в Беларуси.
Квартира в Ляховичском районе – $1250
Местоположение: д. Титковщина
Количество комнат: 4
Площадь: 103 м²
Квартира в Быховском районе – $1500
Местоположение: д. Городец
Количество комнат: 2
Площадь: 44,2 м²
Квартира в Лепельском районе – $1870
Местоположение: д. Заборовье
Количество комнат: 2
Площадь: 53,3 м²
Квартира в Чаусском районе – $1900
Местоположение: аг. Горбовичи
Количество комнат: 2
Площадь: не указана
Квартира в Вороновском районе – $2000
Местоположение: аг. Бенякони
Количество комнат: 3
Площадь: 50,7 м²
Квартира в Светлогорском районе – $2200
Местоположение: пос. Сосновый Бор
Количество комнат: 1
Площадь: 35,6 м²
Квартира в Оршанском районе – $2500
Местоположение: д. Юрцево
Количество комнат: 2
Площадь: 34,5 м²