Наталья Радина: Сотрудники МИД Беларуси сидят, как мыши под веником 1 25.04.2023, 10:46

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Как постсоветские страны отреагировали на заявление китайского посла.

21 апреля посол Китая во Франции Лу Шае дал интервью французскому телеканалу LCI.

Отвечая на вопросы интервьюера, он, в частности, заявил, что Крым «с самого начала принадлежал России», а Никита Хрущев «подарил Крым Украине во времена Советского Союза». Лу Шае также сказал, что получившие и восстановившие в 1991 году государственный суверенитет бывшие советские республики «не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что не существует международного соглашения, которое придавало бы силу их статусу суверенных стран».

Эти заявления китайского посла во Франции вызвали большой международный резонанс, отмечает «Голос Америки». Так, слова Лу Шае осудили официальные представители стран Балтии и Украины, а министерству иностранных дел КНР пришлось объясняться, публично заявив, что Пекин уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в состав СССР, и что его позиция по Крыму «остается неизменной».

В то же время, в России к словам китайского дипломата отнеслись, похоже, положительно. В частности, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в эфире телеканала РТР сказал: «Это очень серьезное событие, потому что это не просто посол Китая, это посол Китая во Франции. И это интервью имеет место после визита Эммануэля Макрона в Китай... Сдвиги и изменения, которые происходят на территории Европы, – тектонические, не стоит их недооценивать»

В понедельник 24 апреля стало известно, что посольство Китая во Франции удалило из своего официального аккаунта в соцсети WeChat расшифровку интервью Лу Шае. Стенограмма была доступна в течение несколько часов, пишет Bloomberg, но сейчас на месте публикации стоит пометка «удалено автором».

«Слова Лу Шае вызвали шок, поскольку противоречат философии самого Китая»

Председатель комитета по национальной безопасности Сейма Литовской Республики Лауринас Кащюнас (Laurynas Kasčiūnas) признался, что поначалу он воспринял слова Лу Шае как официальную позицию КНР по международно-правовому статусу стран постсоветского пространства. «Но, когда через несколько часов я услышал заявление МИД Китая о том, что они уважают суверенитет всех постсоветских стран, я решил, что это была эмоциональная оценка самого посла. Может быть, она идеологически окрашена, потому что Китаю не нравится, что балтийские страны, и особенно Литва, делают шаги, которые не в его интересах», - сказал литовский политик.

Лауринас Кащюнас подчеркивает, что официальный Пекин постоянно уверяет всех, что он уважает территориальную целостность и незыблемость границ всех государств. «Но такие заявления (как сделал посол КНР во Франции - прим.) противоречат этой позиции, поэтому слова Лу Шае вызвали некоторый шок, поскольку они противоречат философии самого Китая. И я бы даже сказал, что здесь можно говорить о некой провокации, но мы среагировали координированно, предложив отозвать этого посла, и депутаты разных стран подписывают соответствующую петицию. И очень хорошо, что Боррель тоже высказался на эту тему, потому что все это очень серьезно», - добавил глава комитета Сейма по безопасности.

«Это какой-то сбой у китайцев от невнятности позиции»

У директора Института устной истории Молдовы Алексея Тулбуре (Alexei Tulbure) есть немалый дипломатический опыт - в нулевые годы он несколько лет был представителем страны в Совете Европы и ООН.

В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он отметил, что слова Лу Шае, по сути, относятся ко всем постсоветским странам, включая Россию. А некая невнятность месседжа посла КНР во Франции, объясняется, с его точки зрения, не до конца определенными отношениями в контексте отношений между Москвой и Пекином.

«Совершенно точно, что мы многого не знаем, но все равно не оставляет впечатление, что Пекин до конца не определился - в какой степени он на стороне Кремля, и в какой степени он выступает за прекращение войны в соответствии с нормами международного права и так далее. Вот эта невнятность, по всей вероятности, ощущается такими субсидиарными структурами как посольства. Которые, вообще-то, должны получать четкие инструкции по поводу того, что говорить, как говорить, а не гадать, каким образом надо по этому поводу высказаться», - считает молдавский эксперт.

Алексей Тулбуре воспринимает высказывания посла Китая в Париже об отсутствии у стран, входивший до 1991 года в состав СССР «эффективного статуса в международном праве» как ошибку китайской дипломатии и как недоразумение, которое было обусловлено этой невнятностью. «Ясность внес сам китайский МИД через своего пресс-секретаря, который четко заявил, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Хартии ООН. Это должно снять напряжение и вопросы», - полагает собеседник «Голоса Америки».

Тем не менее, по его словам, «в Кишиневе напряглись». Заявление посла Лу Шае привело к ответной реакции со стороны МИД Молдовы, который попросил дать разъяснения у китайских коллег, что имелось ввиду в свете этого заявления, тем более, что несколько дней назад вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску дал большое интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа», где в положительных тонах расписал достижения КНР и сотрудничество двух стран.

«И вдруг такой афронт! - восклицает Тулбуре. — Это какой-то сбой у китайцев, который Пекин пытается разрулить. Логичны комментарии тех, кто заявляет, что вот, мол, Китай решил объявить войну Западу и встал на сторону Кремля в вопросе ограниченного суверенитета зарубежья. Но я не думаю, что Китай это делает, это сбой от невнятности позиции. Китай хотел бы, конечно, чтобы эта концепция сработала в случае с Россией, поскольку есть проблема Тайваня, и если бы получилось у Москвы, то и Пекин мог бы рассчитывать, что получилось бы и у него в отношении острова», - заключает директор Института устной истории Молдовы.

Сотрудники МИД Беларуси «сидят, как мыши под веником и молчат»

На слова посла Китая во Франции никак не отреагировали в Минске. Лауринаса Кащюнаса это не удивляет: «У Лукашенко сейчас не так много шансов что-то говорить о Китае, потому что Беларусь сейчас не очень суверенное государство. Возможно, он видит в будущем некий блок в составе Китая, России и Беларуси, где Беларусь будет сателлитом. Россия, кстати, тоже ничего не говорит против Китая, потому что начинает зависеть от него в политическом, дипломатическом и экономическом плане».

В свою очередь, главным редактор портала Charter97.org Наталья Радина не видит в молчании официального Минска ничего удивительного. «Потому что ни о какой субъектности белорусского МИДа сегодня вообще не приходится говорить. По сути, это сегодня белорусское отделение российского внешнеполитического ведомства. Поэтому они сидят, как мыши под веником и молчат.

К тому же я думаю, что Лукашенко, который недавно ездил в Китай, очень рассчитывает на какую-то финансовую помощь для своего режима, который сегодня истощает последние запасы и серьезно страдает от введенных Западом экономических санкций. Поэтому он, разумеется, никаких протестов официальному Пекину заявлять не собирается, потому что попросту боится не получить деньги», - сказала Радина в комментарии для«Голоса Америки».

И добавила, что ее абсолютно не удивило заявление посла Китая во Франции. «Меня как раз больше удивляют какие-то надежды на Китай как на некоего посредника в урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной. Удивляют некие надежды на китайский коммунистический режим. Есть подлая коммунистическая диктатура, которая соответствующим образом себя ведет и это надо четко осознавать всем здравомыслящим людям в мире», - подытожила она.

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