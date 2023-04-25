Гимназия в центре Минска уже почти год борется со вшами 5 25.04.2023, 11:03

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Руководство отказывается вызывать санстанцию.

Белорусскоязычная гимназия №23, которая находится на минском проспекте Независимости 45, не может справиться со вшами.

«Я уже не могу обрабатывать всю семью раз за разом. А это значит помыть всем членам семьи головы специальным средством, перемыть и перестелить все постельное белье, шапки, одежду. Борьба не дает результата, так как источник заболевания не обнаружен, гимназия не обработана, поэтому заражения случаются снова и снова. Решила я пойти к директору, чтобы поднять этот вопрос на высшем уровне, так как просьбы, обращенные к учительнице, вызвать санстанцию успеха не имели.

К директору шла с твердым требованием вызвать санстанцию для обработки гимназии. Но поход мой не имел никакого успеха.

Цитирую слова директора, которая не разговаривала со мной, а ревела на весь кабинет: «Закрой свой рот, тут я командую, а митинговать и требовать – на площадь», — рассказала сайту Charter97.org мама одной из учениц младших классов.

«Оно и удивляться нечего, если страну захватил Таракан, то за собой привел и вшей. Ждем клопов. Но директор дала на самом деле дельный совет, что только площадь поможет нам победить: и Таракана, и вшей, и всех других насекомых, которые пьют народную кровь», — пишет читательница.

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