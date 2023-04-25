закрыть
25 апреля 2023, вторник, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гимназия в центре Минска уже почти год борется со вшами

5
  • 25.04.2023, 11:03
  • 2,478
Гимназия в центре Минска уже почти год борется со вшами

Руководство отказывается вызывать санстанцию.

Белорусскоязычная гимназия №23, которая находится на минском проспекте Независимости 45, не может справиться со вшами.

«Я уже не могу обрабатывать всю семью раз за разом. А это значит помыть всем членам семьи головы специальным средством, перемыть и перестелить все постельное белье, шапки, одежду. Борьба не дает результата, так как источник заболевания не обнаружен, гимназия не обработана, поэтому заражения случаются снова и снова. Решила я пойти к директору, чтобы поднять этот вопрос на высшем уровне, так как просьбы, обращенные к учительнице, вызвать санстанцию успеха не имели.

К директору шла с твердым требованием вызвать санстанцию для обработки гимназии. Но поход мой не имел никакого успеха.

Цитирую слова директора, которая не разговаривала со мной, а ревела на весь кабинет: «Закрой свой рот, тут я командую, а митинговать и требовать – на площадь», — рассказала сайту Charter97.org мама одной из учениц младших классов.

«Оно и удивляться нечего, если страну захватил Таракан, то за собой привел и вшей. Ждем клопов. Но директор дала на самом деле дельный совет, что только площадь поможет нам победить: и Таракана, и вшей, и всех других насекомых, которые пьют народную кровь», — пишет читательница.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Освобождение Крыма все ближе
Освобождение Крыма все ближе Александр Коваленко
Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина