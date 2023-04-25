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Украинский генерал назвал количество российских войск в Беларуси

  • 25.04.2023, 10:53
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Украинский генерал назвал количество российских войск в Беларуси

Украина усиливает Северную группировку войск.

Российские оккупационные войска сосредоточили в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей России около 17 тысяч военных.

Об этом в интервью «Укринформу» сообщил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

«К действиям на северном направлении противник привлекает две группировки прикрытия государственной границы, которые развернуты в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей России, общей численностью около 17 тысяч человек», — отметил он.

Также Наев рассказал, что на полигонах Беларуси сохраняется присутствие российского контингента региональной группировки войск общей численностью около 2800 человек, а на белорусских военных аэродромах продолжают находиться самолеты и вертолеты воздушно-космических сил ВС РФ.

Он сказал, что украинское командование продолжает усиливать Северную группировку войск, готовит резервы, осуществляет мониторинг обстановки, перевооружает войска на более современные иностранные образцы, совершенствует фортификационные сооружения и повышает плотность минирования территории пограничных полос.

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