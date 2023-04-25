В России обнаружили массовое захоронение бойцов ЧВК «Вагнера»2
- 25.04.2023, 11:26
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Имена на крестах ранее не фигурировали в официальных некрологах властей.
В российском Новосибирске нашли массовое захоронение с символикой ЧВК «Вагнера» и российскими флагами. Речь может идти о примерно 200 могилах. Имена на крестах ранее не фигурировали в официальных некрологах властей, пишет издание Тайга.инфо.
Тезки некоторых захороненных на ранее неизвестном участке были осужденными, следует из электронной базы судов. Существенная часть из них — не из Новосибирской области. Как свидетельствуют опубликованные приговоры, которые изучила Тайга.инфо, на кладбище могли оказаться жители Красноярского края, Кузбасса, Тувы и, возможно, других регионов.