В России обнаружили массовое захоронение бойцов ЧВК «Вагнера» 2 25.04.2023, 11:26

2,970

Иллюстративное фото

Имена на крестах ранее не фигурировали в официальных некрологах властей.

В российском Новосибирске нашли массовое захоронение с символикой ЧВК «Вагнера» и российскими флагами. Речь может идти о примерно 200 могилах. Имена на крестах ранее не фигурировали в официальных некрологах властей, пишет издание Тайга.инфо.

Тезки некоторых захороненных на ранее неизвестном участке были осужденными, следует из электронной базы судов. Существенная часть из них — не из Новосибирской области. Как свидетельствуют опубликованные приговоры, которые изучила Тайга.инфо, на кладбище могли оказаться жители Красноярского края, Кузбасса, Тувы и, возможно, других регионов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».