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В России обнаружили массовое захоронение бойцов ЧВК «Вагнера»

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  • 25.04.2023, 11:26
  • 2,970
В России обнаружили массовое захоронение бойцов ЧВК «Вагнера»
Иллюстративное фото

Имена на крестах ранее не фигурировали в официальных некрологах властей.

В российском Новосибирске нашли массовое захоронение с символикой ЧВК «Вагнера» и российскими флагами. Речь может идти о примерно 200 могилах. Имена на крестах ранее не фигурировали в официальных некрологах властей, пишет издание Тайга.инфо.

Тезки некоторых захороненных на ранее неизвестном участке были осужденными, следует из электронной базы судов. Существенная часть из них — не из Новосибирской области. Как свидетельствуют опубликованные приговоры, которые изучила Тайга.инфо, на кладбище могли оказаться жители Красноярского края, Кузбасса, Тувы и, возможно, других регионов.

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