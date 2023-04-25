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Стало известно, сколько белорусов получили гражданство Польши в 2022 году

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  • 25.04.2023, 11:33
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Стало известно, сколько белорусов получили гражданство Польши в 2022 году

Количество решений о предоставлении польского гражданства с каждым годом увеличивается.

В 2022 году гражданство Польши по решению президента страны получили около 10 тыс. человек. Такие данные приводит сегодня Rzeczpospolita.

Среди получивших польское гражданства 5200 человек были гражданами Украины, 2985 — Беларуси, а 405 — России.

Количество решений о предоставлении польского гражданства с каждым годом увеличивается. В 2021-м было вынесено 7,5 тыс. таких решение, в 2020-м — 7 тыс., а в 2019-м — 6,6 тыс., а в 2018-м — 5,1 тыс. Всего за последние пять лет польский паспорт получили 37 тыс. иностранцев, среди которых преобладают граждане Украины и Беларуси.

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