В России снова вспыхнул масштабный пожар 25.04.2023, 11:58

Огонь охватил 12 тысяч квадратных метров территории.

В России во вторник, 25 апреля, вспыхнул очередной масштабный пожар. Огонь возник на территории деревообрабатывающего цеха. Об этом сообщают росСМИ.

Пожар возник в российском городе Лесозаводск в Приморском крае, что на юго-востоке РФ. Известно, что загорелся деревообрабатывающий цех.

По данным спецслужб России, пожар охватил 12 тысяч квадратных метров территории. Для тушения привлекли два пожарных поезда.

Как утверждают росСМИ, в результате масштабного пожара пострадали три человека.

Напомним, вчера в российском городе Вологда горело предприятие деревообработки. Россиянам пришлось эвакуировать полсотни людей из горящего здания.

Также недавно в Подмосковье загорелся пожар на территории цеха по утилизации отходов.

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