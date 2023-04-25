Самый богатый литовец продал актив в Беларуси 25.04.2023, 12:27

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«Квинфудом» теперь владеет белорусский бизнесмен.

Крупная гродненская мясоперерабатывающая компания «Квинфуд» (владелец торговой марки «Гродфуд») еще в апреле 2022 года сменила владельца, пишет Office Life.

Это произошло до появления списка активов, выход из которых иностранцам запрещен.

С начала 2010-х компанией владел единственный литовский миллиардер Нериюс Нума, президент VP Group и основной владелец сети Maxima. В 2020 году его состояние оценивалось в 2,5 млрд евро.

«Квинфуд» существует с 2003 года (ранее — как дочерняя структура белостокского холдинга Mispol) и производит мясные консервы, которые продаются в том числе в российских сетях.

С апреля прошлого года 100%-ным собственником «Квинфуда» является белорусский бизнесмен Валерий Загорский.

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