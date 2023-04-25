В Беларуси православные верующие отмечают Радуницу 1 25.04.2023, 12:31

Наши предки называли этот праздник родительским днем.

В Беларуси православные верующие отмечают 25 апреля Радуницу. Праздник не привязан к постоянной дате, однако он всегда отмечается на девятый день после Пасхи.

Радуницу называют родительским днем. Все дело в том, что в этот праздник всегда помещают кладбища для того, чтобы разделить радость Пасхи со своими умершими родственниками. Согласно традициям, после посещения кладбища уже дома было принято накрывать поминальный стол, за которым собиралась семья. Во время обеда вспоминали истории, связанные с умершими родственниками. К слову, для них всегда накрывали отдельное место за столом. Считалось, что на Радуницу они обязательно придут на обед.

В этот день запрещалось ругаться и выяснять отношения. Кроме того, не рекомендуется брать с собой на кладбища еду и оставлять ее на могилах усопших. Также не следует распивать алкоголь. В свою очередь, экологи просят белорусов отказаться от покупки искусственных цветов на Радуницу.

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