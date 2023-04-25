Цены на какие услуги больше всего скачут от области к области Telegram-канал «Нашы грошы»

25.04.2023, 12:46

Как оказалось, разбежка бывает довольно внушительной.

Казалось бы, Беларусь страна небольшая, и рост цен здесь должен быть более-менее равномерным. Но это далеко не так. Мы проанализировали инфляцию в марте и выбрали те позиции услуг, рост цен на которые имел наибольший разброс по регионам.

Оказалось, что наибольшая разбежка в изменении цен в марте наблюдалась в стоимости посещения цирков. В то время как в некоторых регионах цена билета на представление снизилась на 1,1%, в Гомельской области она, наоборот, выросла на 52,8% к марту 2022 года.

Существенная разница в темпах роста цен отмечается в сфере услуг международного туризма. Если в Минске они за год подрожали только на 4,7%, то в Могилевской области на 46,8%.

Значительная разница отмечена и по услугам бань и саун. Так, в Минской области цена таких услуг за год снизилась на 19%, а в Гродненской области, напротив, увеличилась на 21,3%.

Какие еще услуги показали в марте максимальный разброс по инфляции? Это туристические услуги (от +5,5% в Минске до +44,7% в Могилевской области), ремонт ювелирных изделий (от +7,3% в Гродненской области до +43,2% в Минске), услуги концертных залов (от +3,4% в Могилевской области до +35,6% в Минской области), музеев (от +4,9% в Могилевской области до +35,8% в Витебской области), обращение с коммунальными отходами (от +9,2% в Минске до +34,9% в Гомельской области), а также ремонт стиральных машин (от +0,5% в Минске, до +25,9% в Гомельской области).

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