«Двойник Лукашенко подписывает бумажки с двойником Путина» 1 25.04.2023, 13:04

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Журналист Евгений Киселев иронично ответил на вопрос о двойниках главы Кремля.

В эфире канала «Обычное утро» известный журналист Евгений Киселев в ироничной манере прокомментировал информацию о возможных двойниках Путина.

— А Лукашенко с кем подписывает документы? С двойником?

— Двойник Лукашенко подписывает бумажки с двойником Путина. А сами Лукашенко и Путин водку пьют и смеются над ними, — иронизирует Евгений Киселев.

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