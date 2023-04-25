«Двойник Лукашенко подписывает бумажки с двойником Путина»1
- 25.04.2023, 13:04
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Журналист Евгений Киселев иронично ответил на вопрос о двойниках главы Кремля.
В эфире канала «Обычное утро» известный журналист Евгений Киселев в ироничной манере прокомментировал информацию о возможных двойниках Путина.
— А Лукашенко с кем подписывает документы? С двойником?
— Двойник Лукашенко подписывает бумажки с двойником Путина. А сами Лукашенко и Путин водку пьют и смеются над ними, — иронизирует Евгений Киселев.