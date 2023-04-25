Джо Байден объявил о выдвижении на второй президентский срок 2 25.04.2023, 13:13

Джо Байден

Фото: Getty Images

Выборы в США пройдут в 2024 году.

Президент США Джо Байден официально объявил, что намерен вновь баллотироваться на этот пост на выборах 2024 года.

«У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давайте закончим работу», — написал он в Twitter.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

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