«Решили, что хотим дачу «у моря» и в тот же день поехали смотреть на два дома» 25.04.2023, 13:38

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Как минчанин пытался купить хату за одну базовую.

Новость 2021 года о том, что в сельской местности можно будет купить дома всего за одну базовую величину, разбередила старые раны белорусов. Как ни крути (и ни рассказывай, что ты горожанин в пятом поколении), многие из нас подрастали в деревнях у бабушек или на дачах, а потому к загородной жизни испытывают нежные чувства. И вдруг — такая удача: собственную «фазенду» можно отхватить за бесценок. Сразу было понятно, что домики за базовую будут старые и ветхие, но ведь главное в подобных сделках — земля, а вовсе не строения, в которых неизвестно кто и неизвестно когда жил.

С момента подписания указа прошло уже два года, за которые не только сельисполкомы составили списки заброшенных строений, но и был создан Единый реестр пустующих домов, аккумулирующий информацию об объектах по всей стране. Однако на практике прикупить домик за 37 рублей оказалось не так и просто: на некоторые хаты без слез не взглянешь, а за другими ведется настоящая охота (еще попробуй перебей ставку на аукционе!). Если вы также планируете включиться в «дачный марафон», почитайте историю Антона, пишет onliner.by. Молодой человек потратил несколько месяцев на то, чтобы узнать все тонкости и нюансы, с которыми может столкнуться покупатель «заброса».

Смотреть можно, купить — нельзя

— Мы с женой давно мечтаем о собственных «квадратах», — делится мыслями Антон. — Сошлись во мнении, что все-таки хотим жить в частном доме, а не квартире. И начали искать варианты: в пределах 5—10 километров от Минска. Изучали прекрасные дома на Цнянке, посматривали на таунхаусы в Солнечном и даже почти взяли кредит на приобретение дома в Хатежино. От покупки остановила только переплата и понимание, что за эти деньги можно снимать апартаменты через дорогу от работы ближайшие лет 70—75.

Как-то вечером, листая новости, наткнулся на статью на Onlíner про компанию друзей, купивших усадьбу за одну базовую величину. Меня это очень заинтересовало, начал подробнее изучать тему и в итоге узнал про существование целого реестра пустующих домов.

Тут же в голову пришла мысль найти дом в более-менее хорошем состоянии, отреставрировать и организовать если не жилье, то хотя бы место отдыха.

Загоревшись этой идеей, начал лазить по реестру. Казалось, что домов там — на любой вкус и цвет, даже квартиры попадались. Когда более-менее разобрались с фильтрами на сайте, поняли, что вокруг Минска и в целом по Минской области есть около 50 вариантов. Отфильтровав строения по состоянию (выбрали, чтобы процент износа был не более 40), решили, что хотим дачу «у моря» и в тот же день поехали смотреть на два дома, находящиеся на берегу Вилейского водохранилища.

Цена в ноль рублей никак не удивила: я тогда решил, что это значит даром (в простонародье — за одну базовую). Первый дом был расположен в 200 метрах от берега Вилейского водохранилища в деревне Чижевичи. По состоянию он был, конечно, не очень, но, как говорится, что можно требовать за одну базовую. Пока ехали ко второму дому, начали планировать, где поставим мангал, когда заменим забор и что делать с прогнившим сараем.

Приехав на второе место в деревню Нестерки, были очень удивлены: мало того что дорога никакая, так еще и хаты стоят друг на друге. Дом, который продавался за те же ноль рублей, вообще стоял «крыша в крышу» с соседним. Вокруг постройки выросли непроходимые кусты, участок оказался весь в буграх и развалинах. Этот вариант не понравился даже за одну базовую.

Уехали домой с огромным желанием приобрести дом в Чижевичах.

То, что он был на аукционе, ни капли не смущало: грели мысли о том, что проект новый, желающих мало, а у ребят из статьи на Onlíner получилось купить целую усадьбу с молотка, так еще и за одну базовую, без конкуренции.

На следующий день я уже звонил по номерам, указанным в объявлении, однако в сельсовете меня ждало разочарование. Как оказалось, эти дома возле Вилейского водохранилища только вошли в реестр пустующих, и они точно будут продаваться через аукцион, но вот когда он состоится — загадка. Только на подготовку всех документов, по словам представителя сельсовета, могло уйти от двух месяцев до года.

Еще больше опечалила информация, что стартовая цена за лот будет в районе 5000 рублей.

В тот момент я вспомнил про бесплатный сыр и подумал, что вряд ли что-то получится с этой затеей. Однако вечером вновь зашел на сайт с реестром пустующих домов, начал читать всю нормативную документацию, отслеживать аукционы. Но, к сожалению, больше домов «у воды» не было. За одну базовую так точно. Было еще несколько пустующих домов в Вилейском районе стоимостью 3000—5000 рублей и много участков от 10 000.

Как бы ни хотелось отхватить хату у «большой воды» за смешные деньги, сделать это, увы, не получится. Как и прикупить за 37 рублей ветхий дом в Минском районе. Положил глаз на красивый во всех смыслах объект — готовься к жаркому аукциону (желающие посоперничать точно найдутся).

Вот что говорит на этот случай Кодекс о земле: «Без проведения аукциона земельные участки предоставляются гражданам: для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов в населенных пунктах, за исключением городов Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Могилева. Без проведения аукциона земельные участки для строительства и обслуживания таких жилых домов предоставляются в городах Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а в г. Минске — одному из членов многодетной семьи, совместно состоящих на учете нуждающихся (но надо помнить, что мало быть очередником — необходимо, чтобы исполком пригласил именно вас на «раздачу» земли. — Прим. Onlíner). С учетом интересов государства, местных условий и экономической эффективности областные исполнительные комитеты вправе определять иные населенные пункты, на территории которых земельные участки для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов предоставляются по результатам аукционов либо без их проведения только гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий».

Сезон начался, хаты улетают

Порядком расстроившись, пара решила, что все же не будет опускать руки. Наверняка приличный домик недалеко от Минска найдется. И если уж о большом водоеме можно позабыть, то присмотреться придется к «сажалкам».

— Теперь список критериев сократился, — продолжает Антон. — Хотелось найти что-то недалеко от Минска за ту самую одну базовую. Начал просматривать ближайшие аукционы, объявление позвало в Логойский район, в деревню Засовье, где за 37 рублей предлагали домик и участок площадью 25 соток.

Съездили туда. Место мне очень понравилось: окраина деревни, есть магазины, рядом автобусная остановка, ездят маршрутки из Минска, даже интернет 4G! Вдобавок ко всему за домом обнаружилось небольшое озеро — 150 на 50 метров. Вроде идеальное место, но жене не зашло. Пока ее уговаривал, аукцион прошел.

Начали искать дальше. Следующий дом оказался в трех километрах от Логойска. Было видно, что кто-то пытался отремонтировать его, но в итоге забросил. В этот раз все понравилось и мне, и жене. Решили, что точно будем брать! Но не тут-то было.

Позвонил в сельсовет, и меня опять опустили с небес на землю: «Девять человек уже подали заявления, вы будете десятые». Опять мечта купить дом за одну базовую не сбылась: даже не стал участвовать, так как понимал, что за этот дом будет бойня.

Но сдаваться я не собирался, начал искать дальше. Теперь планка и у меня, и у жены снизилась: хотелось, чтобы хотя бы «возле воды», состояние постройки было уже не важно. Решили, что сделаем небольшой «каркасник» своими силами, наведем порядок и будем приезжать с друзьями на шашлыки. Главное, чтобы недалеко ехать.

Следующий дом был в районе Плещениц, его выставляли на аукцион уже в третий раз. Решил сразу подаваться, раз он никого не интересует. Первая проблема, с которой столкнулись, — оплата пошлины. Обратились в Минске в почтовое отделение и 40 минут вместе с сотрудниками пытались найти, как и куда внести деньги. Так и не выяснили. Заплатить за право участия в аукционе удалось только в местном «Беларусбанке», да и то не сразу.

При этом, как выяснилось, мы были уже седьмыми, кто «подался» на этот дом. Хотя по факту он оказался наполовину сгнившим, а прямо за хатой росли джунгли из кустарника.

Но в сельсовете объяснили: начался сезон и дома уходят за 5000—6000 рублей «с молотка», хотя начальная цена и была всего одна базовая.

Также выяснилось, что, помимо базовой (это если повезет), придется заплатить за расходы по размещению рекламы — около 200 рублей, а также за регистрацию в БТИ (еще около 200 рублей). Приняв этот факт, выделил себе 3000 рублей и отправился на аукцион. Из семи участников пришло только четыре. Подумал, что это хорошая новость. В итоге я перестал торговаться на 2800, а дом забрали за 3500. Было обидно, так как мог дважды купить его за одну базовую, но постоянно искал что-то получше.

Стоимость дома в одну базовую величину, действительно, очень условна. Хотя на некоторых такое «ценовое ограничение» действует магически: дальнейшая информация просто не воспринимается. Меж тем в каждом объявлении, публикующемся на сайте любого сельсовета, указывается, что даже единственный участник несостоявшегося аукциона заплатит за объект на пять процентов больше (это стандартная для торгов практика — объект никогда не уходит по стартовой цене). То есть дом за одну базовую в лучшем случае будет продан за почти 39 рублей.

Также не забываем, что почти все «забросы» напрочь лишены документов: бумаг нет ни на участок, ни на постройки. Делать их надо будет новому собственнику. На что может уйти до 1000 рублей. Расходы на рекламу тоже ложатся на плечи покупателя, но они могут быть самыми разными, этот момент лучше заранее уточнить в сельсовете. Затраты на организацию и проведение аукциона тоже покрывает счастливый покупатель. Поэтому с «голыми» 37 рублями идти на торги не стоит.

Расширяем географию, поднимаем ставки

Поняв, что аукционы — товарищи капризные, супруги начали составлять список домов, продающихся без аукциона: приходи и забирай за ту сумму, что указана в объявлении. Географию поисков пришлось расширить: «в ход» пошли Слуцкий, Солигорский и Клецкий районы.

— Очень приглянулся дом возле Краснослободского водохранилища, пускай он и в 150 км от Минска, но зато вода рядом и место очень красивое. Было решено, что берем его — без осмотров и раздумий. Но когда позвонил в сельсовет, узнал, что постройку отдали на аукцион. Как же так? Оказалось, что каждый дом проходит сложную процедуру.

Так, специальная комиссия выявляет пустующий дом. Затем местные органы власти пытаются установить собственника или наследников имущества и дают им возможность привести дом, двор и придворовую территорию в порядок. Если люди этого не сделали, то собираются документы и подается иск в суд. Суд передает права на дом сельсовету.

Тогда уже проводится оценка объекта и решается, будут этот дом сносить или продавать. Сперва дом выставляют на продажу по рыночной стоимости. Могут сразу проводить аукцион, а могут и без аукциона. Если объект не продается по рыночной стоимости, то цена снижается на 20%, затем — на 50%, позже — на 80%. Если хату все же не продали, выставляют за одну базовую. Если дом не выставлен на аукцион, то необходимо подать заявление в сроки, указанные сельсоветом, а если в этот срок подались двое и более участников, то дом отправляют на аукцион.

По сути, купить дом за одну базовую и без конкуренции (аукциона) — настоящее везение.

Но у меня уже была цель, поэтому останавливаться не собирался. Фильтр в реестре изменился. Теперь я смотрел дома, которые продаются за 50% и 80% от рыночной стоимости и без аукциона. По моему мнению, это был самый реальный и самый выгодный вариант. Бюджет оставил тот же — 3000 рублей. И помимо реестра, начал штудировать сайты сельисполкомов, где тоже публикуются объявления, — делится опытом молодой человек.

Отобрав несколько вариантов, пара поехала по горам, по лесам. Так, например, выглядел дом за 1200 рублей в Пуховичском районе: «На территорию не зайти из-за зарослей, дом в ужасном состоянии, участок очень узкий. За базовую можно было бы рассмотреть, но за большие деньги — нет».

В Пуховичском районе предлагался приличный участок за 1600 рублей. Но выкупить его минчане не успели: объект отправился на аукцион.

До двух участков в деревнях Скрыль-Слобода и Хотешево супруги просто не доехали, так как все подъезды к домам оказались через бездорожье: «Мы застряли, как только съехали с асфальта, восемь часов доставали машину, вызывали друзей, искали трактор».

Затем было два дома в Воложинском районе, которые оставили жуткое впечатление.

— Тем не менее мы нашли свой дом. Пока не буду говорить, где и за сколько. Если в ближайшее время кто-то еще подастся, то объявят аукцион, но пока за три недели, кроме меня, никого нет. Скажу, что и дом, и расположение соответствует всем ожиданиям, вода рядом, есть инфраструктура и от Минска недалеко. Надеюсь на успех, — полон оптимизма Антон. fb ig

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