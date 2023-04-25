Гаагская дрожь в натворивших дел руках
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 25.04.2023, 13:44
- 1,928
Медведев нагнулся больше, чем нужно.
Давно не вспоминали мы зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Он несколько утомил однообразием заявлений, но сегодня вновь стоит обратить на него внимание – неосторожно высказался, нагнулся больше, чем нужно, рубашка сзади поднялась, из-под брюк показалось нижнее бельё в крокодильчиках.
Дмитрий Анатольевич сказал, что у российского начальства «не дрогнет рука» применить ядерное оружие.
Это неловкий образ. Потому что дрожащие руки – признак страха. И что же, вы нас будете уверять, что у вас рука «не дрогнет»? Да если вам прикажут нажать на кнопку (чтобы свалить затем на вас всю ответственность), то, извините, можете и в кнопку-то пальцем не попасть.
«Мир болен» - говорит Дмитрий Медведев. Не мир, а та его часть, которая, сидя под кремлёвскими звёздами, стремится унять гаагскую дрожь в натворивших дел руках.
Телеграм-канал «СерпомПо»