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Гаагская дрожь в натворивших дел руках

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 25.04.2023, 13:44
  • 1,928
Гаагская дрожь в натворивших дел руках

Медведев нагнулся больше, чем нужно.

Давно не вспоминали мы зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Он несколько утомил однообразием заявлений, но сегодня вновь стоит обратить на него внимание – неосторожно высказался, нагнулся больше, чем нужно, рубашка сзади поднялась, из-под брюк показалось нижнее бельё в крокодильчиках.

Дмитрий Анатольевич сказал, что у российского начальства «не дрогнет рука» применить ядерное оружие.

Это неловкий образ. Потому что дрожащие руки – признак страха. И что же, вы нас будете уверять, что у вас рука «не дрогнет»? Да если вам прикажут нажать на кнопку (чтобы свалить затем на вас всю ответственность), то, извините, можете и в кнопку-то пальцем не попасть.

«Мир болен» - говорит Дмитрий Медведев. Не мир, а та его часть, которая, сидя под кремлёвскими звёздами, стремится унять гаагскую дрожь в натворивших дел руках.

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