Как за считанные минуты отмыть даже самую запущенную микроволновку 25.04.2023, 13:51

Никакой химии и минимум усилий.

Микроволновая печь активно используется на кухне, ведь служит не только как устройство для разогрева еды, но и для ее приготовления. Со временем внутри агрегата накапливается жир и другая грязь. Порой очистка микроволновки превращается в настоящую пытку, но этого можно избежать, воспользовавшись простым лайфхаком. Об этом пишет pixelinform.

На очищения микроволновки не нужно запасаться никакой бытовой химией. Придется найти дома лишь чистую губку или мочалку, стакан уксуса и воды, а также по желанию лимонную кислоту. Эти средства помогут убрать даже самые запущенные загрязнения.

Так, первым делом нужно найти емкость и налить в нее по стакану воды и уксуса, а затем поставить в микроволновку. Устройство нужно включить на 5-10 минут и дождаться закипания раствора. После этого следует дождаться пока миска в микроволновке остынет и можно приступать к чистке.

Устройство следует протереть внутри мочалкой или губкой предварительно смоченной в воде и по желанию можно добавить пару капель лимонного сока. После этого стенки микроволновки нужно протереть сухим кусочком ткани или бумажными полотенцами и любоваться невероятным результатом.

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