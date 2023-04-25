Россияне готовят эвакуацию из Запорожской области 2 25.04.2023, 13:59

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Коллаборанты прорабатывают сценарии бегства.

Коллаборанты, которые пошли на сотрудничество с врагом на временно оккупированной территории Запорожской области, прорабатывают сценарии своего бегства. Видимо, их пугает будущее контрнаступление Сил обороны Украины.

Как пишет «Обозреватель», об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram. От жителей ВОТ он узнал, что незаконные оккупационные «власти» и другие предатели работают над алгоритмом «эвакуации».

«Среди коллаборантов учащаются разговоры о путях «эвакуации» и обязанности уничтожать документы оккупационных органов власти перед бегством», – написал мэр Мелитополя.

«Интересно, это еще «паники нет» или все-таки уже «тревожно», – пошутил украинский чиновник.

Напомним: ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские захватчики запугивают украинских граждан в Запорожской и Херсонской областях контрнаступлением ВСУ. Оккупанты пытаются убедить украинцев в том, что в случае деоккупации к ним будут применять «карательные меры». Таким образом страна-агрессор пытается заставить украинцев выезжать в РФ и в оккупированный Крым.

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