В Европарламенте призвали ограничить выплаты Венгрии из-за проблем с демократией

В Европарламенте призвали ограничить выплаты Венгрии из-за проблем с демократией1
- 25.04.2023, 14:18
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Будапешт проигнорировал ряд замечаний из Брюсселя.
Лидеры почти всех политических групп в Европарламенте призвали Еврокомиссию не удовлетворять запросы Венгрии на дополнительные европейские средства из-за вопросов к демократии, верховенству права и соблюдению прав человека.
Об этом говорится в их совместном письме, с которым ознакомилась «Европейская правда».
К группам, которые поставили подписи под письмом, принадлежит абсолютное большинство депутатов Европарламента. Не подписали его только «Европейские консерваторы и реформисты».
Авторы письма отмечают, что крайне обеспокоены ситуацией с верховенством права, демократией и соблюдением фундаментальных прав в стране.
В частности, они упоминают последнюю законодательную инициативу, сужающую трудовые права и свободу выражения взглядов учителей, в частности, право на забастовку и критику действующей власти.
Также в качестве примера приводят закон от апреля 2023 года, по которому можно будет доносить на людей, своими действиями «нарушающих конституционно признанную роль брака и семьи» (его, напомним, ветировала президент).
Депутаты напоминают также, что Будапешт проигнорировал ряд замечаний из Брюсселя.
«По нашему мнению, это все делает невозможным положительную оценку относительно первых выплат по Фонду восстановления и устойчивости («ковидного фонда»)», – отмечают они.
Также подписанты призывают приостановить выплаты Венгрии по программе ESF+ Program, направленной на социальные и образовательные проекты и реформы, поскольку Венгрия не выполнила все необходимые обязательства.