В Европарламенте призвали ограничить выплаты Венгрии из-за проблем с демократией 1 25.04.2023, 14:18

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Будапешт проигнорировал ряд замечаний из Брюсселя.

Лидеры почти всех политических групп в Европарламенте призвали Еврокомиссию не удовлетворять запросы Венгрии на дополнительные европейские средства из-за вопросов к демократии, верховенству права и соблюдению прав человека.

Об этом говорится в их совместном письме, с которым ознакомилась «Европейская правда».

К группам, которые поставили подписи под письмом, принадлежит абсолютное большинство депутатов Европарламента. Не подписали его только «Европейские консерваторы и реформисты».

Авторы письма отмечают, что крайне обеспокоены ситуацией с верховенством права, демократией и соблюдением фундаментальных прав в стране.

В частности, они упоминают последнюю законодательную инициативу, сужающую трудовые права и свободу выражения взглядов учителей, в частности, право на забастовку и критику действующей власти.

Также в качестве примера приводят закон от апреля 2023 года, по которому можно будет доносить на людей, своими действиями «нарушающих конституционно признанную роль брака и семьи» (его, напомним, ветировала президент).

Депутаты напоминают также, что Будапешт проигнорировал ряд замечаний из Брюсселя.

«По нашему мнению, это все делает невозможным положительную оценку относительно первых выплат по Фонду восстановления и устойчивости («ковидного фонда»)», – отмечают они.

Также подписанты призывают приостановить выплаты Венгрии по программе ESF+ Program, направленной на социальные и образовательные проекты и реформы, поскольку Венгрия не выполнила все необходимые обязательства.

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