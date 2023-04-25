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«Судья поздравила словами «Жыве Беларусь!»

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  • 25.04.2023, 14:29
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«Судья поздравила словами «Жыве Беларусь!»

Как белорус оспорил решение о выдворении с территории Украины.

Сегодня шестой аппеляционный административный суд Киева отменил решение миграционной службы о выдворении белоруса Ивана Красовского, сообщила «Медиазоне» белоруская активистка Ирина Лукашенко.

17 октября 2022 года Красовского задержали в Киеве и составили протокол за нелегальное пребывание на территории Украины. Белоруса наказали за это штрафом (5100 гривен) и предписанием выехать из страны в течении 10 дней. Красовский обратился в суд, но Днепровский районный суд Киева отказал ему в отмене решения миграционной полиции о выдворении из страны. Однако аппеляционный суд сегодня удовлетворил аппеляцию Красовского, соответственно решение суда и решение миграционной службы отменены. На разбирательство понадобилось околополугода.

Ирина Лукашенко добавила, что после суда судья поздравила Ивана словами «Жыве Беларусь!».

Иван Красовский бежал в Украину от репрессий из Беларуси. Там он занимался волонтерством, начал съемки докфильма о войне, бывал в прифронтовых районах.

В Беларуси суд приговорил Красовского к 3 годам химии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Его обвинили в участии в протестах возле ТЦ «Рига» в ночь с 10 на 11 августа 2020 года. В материалах дела содержался протокол оперативно-поискового мероприятия, из которого стало известно, что Красовского прослушивали с 3 марта 2020 года.

В первый раз Красовского задержали 12 августа 2020 года — тогда после освобождения из-за избиений силовиками Красовский передвигался в инвалидной коляске.

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