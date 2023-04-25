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Тяжелая утрата кремлевских пропагандистов

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  • Телеграм-канал «Занимательная конспирология»
  • 25.04.2023, 14:39
  • 7,656
Тяжелая утрата кремлевских пропагандистов
Ольга Скабеева

Кого теперь цитировать Скабеевой и Соловьеву?

Российская пропаганда понесла тяжелую утрату, с телеканала FOX news тяготеющего к республиканцам уволен знаменитый комментатор—трампист Такер Карлсон.

Кого теперь цитировать Ольге Скабеевой и Владимиру Соловьеву? А главное, как теперь Дональду Трампу выигрывать президентские выборы без того, кто каждый день объяснял Америке, что Байден слабоумен, надо перестать помогать оружием Украине, а Вашингтон наполнен лживыми политиками.

Сам Кремль делал ставку на Такера Карлсона - пока Россия воюет в Украине, Карлсон мечет стрелы в вашингтонский истеблишмент и подтачивает его могущество. И вот теперь король трампистской пропаганды теряет аудиторию, а победа Трампа на президентских выборах 2024 года, теперь еще менее очевидна, чем была до этого.

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