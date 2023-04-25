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«Мужчина попросил, чтобы бот показывал скидки в магазинах на пиво»

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  • 25.04.2023, 14:49
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«Мужчина попросил, чтобы бот показывал скидки в магазинах на пиво»

Как школьник из Гродно развивает сервис для водителей и не только.

Недавно портал autogrodno.by рассказывал историю 14-летнего Артема из Гродно, который сам написал «Телеграм-бот», показывающий пробки, очереди на границе и многое другое. Артем думал, что на тот момент его работа завершена, но пользователи не дают ему отдохнуть.

Если кратко: парень отучился в IT-школе, потом увидел ролик на YouTube как кто-то делает «Телеграм-бот» и решился сделать бот под себя. Говорит, что иногда ездит в Польшу за покупками, поэтому ему нужно смотреть очереди на границе и быстро конвертировать валюты. Брат-автомобилист попросил добавить пробки.

– Когда вышел материал про мою работу, ботом стали очень активно пользоваться, я это видел по графику нагрузки на процессор. И, наконец-то, я получил широкую обратную связь.

– Что тебе писали?

– Сначала мне предложили работу, хотели взять в команду специалистов, которые делают подобные сервисы. Но я отказался, потому что еще учусь, а знания применяю для удовольствия. Еще мне написал мужчина, который попросил, чтобы бот показывал скидки в магазинах Гродно на пиво. Он писал это серьезно, но было очень смешно. Просили добавить функцию проверки по неоплаченным штрафам. А еще кто-то задонатил мне 41 рубль и я смог оплатить хостинг под этот бот до августа. Я вообще этого не ожидал! Большое спасибо!

Были и другие предложения, которые Артем уже реализовал. А именно, теперь его бот, дополнительно:

– Показывает цены на топливо

– Погоду по городам Беларуси

– Загружает фотографии очередей на границе с камер (с двух сторон границы)

– Лучше показывает отчеты по VIN-кодам

Считает, сколько денег нужно на топливо

Артем сделал так, что бот показывает цены на топливо и считает, сколько денег необходимо автомобилисту прямо сейчас на АЗС, чтобы заправить 10 - 20 - 30 - 40 или 50 литров топлива.

Узнать историю авто по VIN с аукционов

Раньше бот работал с сервисом Vinfax, а теперь с сервисом vf.vin. Укажите VIN-код автомобиля и бот выдаст ссылку на отчет об автомобиле:

Также стал развиваться новостной канал бота, в котором теперь уже более 140 подписчиков.

– Есть еще что-то в планах?

– Вот прямо сейчас бот научился сообщать, где в Гродно лучший курс на обмен USD. Теперь такой же функционал делаю для EURO. И, конечно, открыт к идеям гродненцев!

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