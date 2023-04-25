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Аналитик Defense Express: Украина имеет ресурсы и средства, чтобы донимать противника по всему миру

  • 25.04.2023, 15:17
Аналитик Defense Express: Украина имеет ресурсы и средства, чтобы донимать противника по всему миру
Фото: Reuters

Но на данный момент делается меньше возможного.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что у украинских спецслужб достаточно сил и средств, чтобы активно действовать на территории РФ и за ее пределами.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Сейчас потенциал ГУР МО и других спецслужб позволяет мощно работать не территории РФ и за ее пределами. У нас есть ресурсы и средства, чтобы донимать противника по всему миру. Однако сейчас мы действительно делаем меньше того, что можем. Поскольку большую часть разведывательной информации о действиях РФ нам предоставляют США и с этим приходится считаться», - объяснил Згурец.

Аналитик подчеркнул, что в принятии определенных решений по атакам территории РФ Украина должна учитывать мнение партнеров.

«Мы находимся в определенном балансе. США предоставляют нам военную и разведывательную информацию. Поэтому наше военно-политическое руководство должно учитывать и их мнение. Поэтому этот баланс сказывается на действиях наших разведывательных органов. Также это отражается и на линии фронта, поскольку мы в значительной степени зависим от военной помощи наших партнеров», - добавил он.

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