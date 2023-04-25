Виктория Азаренко неадекватно отреагировала на вопрос о протестах 2020-го года 5 25.04.2023, 15:30

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Виктория Азаренко

Спортсменка у себя в Twitter предложила устроить сессию вопросов-ответов.

Белорусскую теннисистку Викторию Азаренко (16-й номер в рейтинге WTA) в соцсетях спросили о президентских выборах в 2020 году, за которыми последовали масштабные протесты и репрессии. Она не только не ответила на вопрос, но и удалила его, обратило внимание «Радыё Свабода».

Спортсменка у себя в Twitter предложила устроить сессию вопросов-ответов. Один из пользователей спросил Азаренко: «Верите ли вы в прозрачность президентских выборов в Беларуси в 2020 году, которые привели к протестам и массовым арестам ваших соотечественников?»

Теннисистка не ответила на вопрос, а потом и вовсе удалила его. Однако скриншот сообщения остался.

Напомним, недавно на турнире в Штутгарте о политике и Лукашенко в частности высказалась еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко — правда, она попыталась дистанцироваться от того и от другого, хотя Лукашенко несколько раз упоминал ее в своих выступлениях.

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