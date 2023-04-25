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«В 18 лет я стала мамой, нужны были деньги для себя и дочери»

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  • 25.04.2023, 15:43
«В 18 лет я стала мамой, нужны были деньги для себя и дочери»

Как минчанка построила бизнес в сфере красоты.

В салон S beauty Kate сложно попасть без предварительного звонка на окрашивание или стрижку: сейчас у мастеров расписаны практически весь апрель и начало мая. Владелица Екатерина Сынтычина не только управляет процессом и обучает новичков, но и сама продолжает делать окрашивания. В сферу красоты она пришла в 2006 году, S beauty Kate — уже второй ее салон. Probusiness узнал, как развивался бизнес и как он работает сейчас — в условиях максимальной конкуренции.

«Соцсети помогли изменить мышление и убрать ненужную скромность»

- Мой путь начинался с желания заработать. В 18 лет я стала мамой, мне нужны были деньги для себя и для дочери. Я видела, что парикмахеры, мастера маникюра, визажисты получают хороший доход. Поэтому пошла на трехмесячные курсы парикмахерского мастерства. Зарабатывать начала еще в процессе обучения: брала чемоданчик и шла стричь или красить буквально за 5 рублей. Никогда не отказывалась от работы, — вспоминает Екатерина.

В те годы не было коворкингов, кресел в аренду — можно было или устроиться в парикмахерскую, или работать на дому. Екатерина совмещала оба варианта. Тренды и новые материалы ехали в Минск из Москвы, оттуда же приезжали топовые преподаватели.

— Я не всегда могла позволить себе самые дорогие курсы, но никогда не прерывала обучение. Бьюти-сфера требует постоянного совершенствования навыков, к тому же всегда нужно понимать, что происходит на рынке, чего хотят клиенты. Поэтому часть моего дохода уходила на развитие, а часть — на повседневные траты.

Я хотела, чтобы мы с дочерью качественно питались, хорошо одевались, ездили на машине, могли позволить себе праздники и поездки на отдых. Это мотивировало.

Уже наработав определенные навыки, Екатерина решила подкрепить их теоретической базой — и поступила в колледж.

— Со мной на курсе были девушки, которые только-только закончили школу, несколько человек постарше, которые так же, как и я, решили получить образование. Мы, конечно, более серьезно относились к занятиям, не прогуливали их, писали конспекты, задавали вопросы преподавателям и не упускали возможности попрактиковаться. Учеба в колледже была правильным шагом — я вынесла оттуда огромную теоретическую базу, на основе которой продолжила свою работу.

В 2012 году Екатерина начала использовать для продвижения социальные сети — Instagram, VK, «Одноклассники».

— До этого мне казалось, что дорогой телефон — это бесполезные траты, — улыбается героиня. — Но постепенно качественные фотографии, видео, грамотные посты, таргетинг, реальные подписчики, лайки и отзывы стали очень важны. Соцсети помогли изменить мышление, убрали ненужную скромность, научили правильно презентовать свою работу.

Первый салон: никакого бизнес-плана и полгода работы без выходных

К 2018 году у Екатерины была огромная клиентская база, работать на дому с таким количеством людей стало нереально. Именно тогда она задумалась об открытии своего салона. Муж (она встретила его 8 лет назад) замотивировал, поддержал это решение, помог обустроить арендованное помещение. Оборудовали три рабочих места: для двух парикмахеров и одного мастера по бровям. Салон был оформлен как частное унитарное предприятие.

— Специального бизнес-обучения я тогда не проходила, пришлось искать информацию в интернете, ориентироваться на опыт других салонов и учиться на своих ошибках.

С моим нынешним опытом я понимаю, что без четкого бизнес-плана и грамотной организации процессов я много сил и времени потратила впустую.

Со старта Екатерина неправильно подобрала персонал: у нее были только мастера, а с бухгалтерией, маркетингом и администрированием она разбиралась самостоятельно. С такой нагрузкой она могла по полгода работать без выходных, случались выгорания и депрессия.

— Потом я наняла администратора, что упростило процесс. Но появилась другая проблема: в коллективе укрепились панибратские отношения, стерлись зоны ответственности. Конечно, в атмосфере всеобщей дружбы зачастую бывает комфортно, но это мешает своевременному решению проблем и развитию бизнеса, — делится опытом Екатерина.

Случались и большие удачи. Постоянно обучаясь, Екатерина выбирала лучшие из доступных в Беларуси красителей и средств для ухода. В какой-то момент в нашу страну стали завозить нидерландский профессиональный эко-бренд KEUNE — и нашу героиню пригласили на обучение по работе с этим продуктом. Постепенно все мастера салона прошли это обучение, для работы стали закупать большие объемы средств.

— К нам обратились представители бренда — им стало интересно узнать, как мы работаем и почему у нас такие обороты. Приехали в наш салон, посмотрели, удивились тому, как много мы делаем втроем. И пригласили на награждение амбассадоров KEUNE. Я не могла поверить, что это реально! С тех пор прошло 5 лет — и каждый год я подтверждаю звание амбассадора.

Клиентами Екатерины часто становились блогеры, владельцы популярных сайтов с широкими охватами. Они помогали продвижению, советовали эффективные маркетинговые инструменты. Постепенно Екатерина изучила маркетинг, выбрав лучшее для своей сферы — Instagram, рекламные размещения на сайтах с промокодами и обзорами.

Новый салон: внимание к деталям, бухгалтер и желание масштабироваться

Мало привлечь клиентов — с ними важно оставаться на связи. Нужна база, в которой будут имена, контакты, даты последних посещений, особенности и пожелания каждого. Проще говоря, CRM-система, которая на тот момент велась исключительно в голове и в мессенджерах.

— Мы хорошо работали — и отпускали довольного клиента. Не подогревали его, не напоминали о себе, не дарили подарки. В своем новом салоне я меняю этот подход.

Салон S beauty Kate был открыт в 2019 году. Екатерина и ее команда въехали в помещение старой парикмахерской, места в которой сдавались в аренду различным мастерам. Помещения были неухоженными, мебель и техника — изношенными, по полу бегали тараканы.

С помощью и поддержкой мужа Екатерина взялась за ремонт и наполнение салона. Не хотела ставить дело на паузу, проседать в доходе, отказывать клиентам в записи, поэтому все работы велись параллельно: днем в помещениях красили волосы, ночью перекладывали полы. Много внимания уделили деталям: мягкие диваны с бархатистой тканью, стильные светильники, красивая посуда для чая и кофе.

Со старта Екатерина наняла бухгалтера, который помог с реорганизацией и занялся текущей документацией. Сейчас салон работает как общество с ограниченной ответственностью с одним учредителем. Система налогообложения — упрощенная.

— На момент открытия моего второго салона убрали обязательную сертификацию салонов красоты и парикмахерских, но я все равно слежу за выполнением всех санитарных норм — ведь санстанция может прийти с проверкой в любой момент.

Конкуренция в сфере постоянно растет, здесь бренду помогает отстроиться опыт мастеров, наработанная клиентская база, высокий уровень сервиса и качественные материалы — это самая большая статья расходов. Наша героиня считает, что даже кофе, предлагаемый гостю, должен быть хорошим, ведь это и создает нужную атмосферу.

Сейчас у Екатерины новая цель — меньше самой работать мастером, больше времени уделять развитию и масштабированию своего бизнеса. И здесь тоже нужно учиться, только теперь уже менеджменту, маркетингу, финансовому анализу. Поток клиентов возьмут на себя мастера, работающие в салоне: Екатерине важно, чтобы эти люди так же хотели развиваться, повышать свой уровень, развивать личные бренды.

— Теперь я понимаю: самой все охватить нереально, да это и не нужно. У каждого сотрудника должны быть четко прописанные обязанности, своя зона ответственности и своя мотивация.

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