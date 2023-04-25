Вы о них не знали: 10 скрытых автомобильных функций 25.04.2023, 16:40

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От спрятанных камер до секретных кодов.

Что скрывают автомобили: тайные опции современных моделей. Некоторые автомобильные опции были тщательно скрыты производителями, чтобы ускользнуть от внимания владельца. Некоторые из них обладают практическими функциями вплоть до спасения жизни, другие нужны лишь для эстетики и привлечения внимания и по своей сути практически бесполезны. Тайным функционалом обладают множество моделей от первого поколения Honda CR-V до актуальных моделей Tesla. В подборке Quto собраны самые интересные опции автомобилей, которые скрыты даже от владельцев.

Сушка тормозов на BMW 3 Серии

Функция сушки тормозов устанавливается на BMW 325i и 330i. Она помогает улучшить тормозные характеристики автомобиля в мокрую погоду. Система мгновенно распознает дождь и регулирует тормоза автомобиля с помощью специального программного обеспечения, чтобы они оставались как можно более сухими. Благодаря удалению влаги, торможение улучшается даже на скользкой дороге. Система сушки тормозов работает вместе с чувствительными к дождю стеклоочистителями, которые передают информацию о дожде на тормоза.

Ароматизация салона BMW 7 Серии

Амбиентная подсветка появилась уже не только в самых роскошных моделях, но и во многих бюджетных автомобилях, даже китайских. Но BMW пошёл дальше и создал пакет «окружающего воздуха» для 7 Серии. Уникальная функция появилась в высококлассном седане в 2016 году. Существует 8 различных ароматов для очистки и тонкого благоухания салона автомобиля. Для тех, кто соглашается на этот «воздушный» пакет, на панели климат-контроля появляется набор нескольких ароматов на выбор.

Ограничитель высоты багажной двери на Mercedes-Benz

С ограничителем водителю не нужно переживать за то, заденет ли дверь багажника низкий потолок гаража или какие-то предметы, висящие над машиной. Регулировать высоту можно по кнопке закрытия багажника, её нужно нажать, когда дверь открылась на ту высоту, которая необходима. Если удерживать кнопку закрытия багажника в течение трех секунд на необходимой высоте, бортовой компьютер запомнит это положение и не будет открываться выше положенного. Для того чтобы сбросить настройки, нужно вручную открыть багажник до упора и держать его открытым до звукового сигнала. Кроме автомобилей Mercedes-Benz, эта функция доступна также и для Tesla Model Y.

Режим для животных в Tesla

Режим «Собака» пригодится для тех владельцев автомобилей Tesla, которые переживают за оставленных в машинах питомцах. Активированная функция поддерживает комфортную температуру в салоне для животного. Система начинает работать, когда владелец покидает машину, оставляя на экране дисплея сообщение, которое гласит: «Мой хозяин скоро вернется», чтобы уверить окружающих, что питомец в безопасности. Режим доступен для Model S, Model X, Model 3 и Model Y.

Встроенный пылесос в Honda Odyssey

Встроенный пылесос — одна из удобных функций, которая помогает в уборке и экономит деньги на покупку гаджета или на услуги автомоек. Компания Honda представила этот удобный аксессуар в своем минивэне Odyssey и назвала его HondaVAC. Встроенный пылесос поставляется с длинным шлангом и контейнером для мусора. Жаль, что в новое поколение Odyssey, вышедшее в 2022 году, пылесос уже не вошёл.

Стол для пикника в Honda CR-V

Ошеломляюще дорогой Rolls-Royce Boat Tail известен своим изысканным столиком для пикника, но первым, кто предложил эту функцию, был японский производитель Honda. Первое и второе поколения CR-V были оснащены встроенным столиком для обедов на природе. Пластиковый стол крепится к полу багажника.

Подкапотные подстаканники в Dodge Challenger

Некоторые автомобили оснащены потайными отделениями. Nissan Pathfinder, Subaru Ascent, Ford Expedition, Lincoln Navigator и многие другие, оснащены большим количеством подстаканников, чтобы пассажиры могли насладиться напитком. Но подстаканники, расположенные под капотом, встречаются не так часто. Эту опцию можно найти в Dodge Challenger 2008−2022 г.в. Маленькие круглые углубления могут пригодиться в качестве держателей для пива или воды при работе над автомобилем. А также в них можно складывать болты и гайки во время ремонта, чтобы они не укатывались далеко.

Шоу Tesla Model X

Некоторые производители прячут в своих автомобилях не только опции, но и «пасхалки». Tesla вывела этот тренд на новый уровень. Например, Model X умеет танцевать в рождественском режиме — открывает и закрывает двери, включает фары и исполняет песню Wizards in Winter.

Секретный QR-код на Ford F-150 Raptor

На заднем крыле американского пикапа 2021 г.в. нанесён секретный QR-код с обозначением FP GNO3. Он спрятан в графическом изображении американского флага. Ссылка направляет на сайт Ford's Performance.

Скрытая камера заднего вида в Volkswagen Golf

Чудо-функция позволяет камере заднего вида всегда оставаться чистой. В логотип VW на багажной двери можно встроить камеру. Она облегчает парковку и движение задним ходом и помогает увидеть «слепые зоны».

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