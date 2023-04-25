«Россияне очень обманываются, чувствуя себя у нас, как дома» 1 25.04.2023, 16:39

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Белорусы — о перемещении по дорогам российской военной техники.

В этом месяце по трассам Беларуси заметили активное перемещения военной техники РФ. Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое отношение к этому:

«Вы еще не видели, какие огромные военные колонны во времена СССР ездили по оккупированным российской ордой странам Восточной Европы. Где те колонны? Где тот СССР? Колонны пошли на металлолом, а Союз позорно развалился».

«Разобьют дороги, а лукашисты с белорусов стрясут налоги на восстановление, но не восстановят!».

«Вместо 18 тонн везут по 30-40 тонн, объезжая платные дороги несутся по населённым пунктам 100-110 км/ч. Ни ГАИ, ни транспортная их не трогают, не ловят, не штрафуют, не взвешивают».

«Едут к НАТО в плен сдаваться живьем или в качестве консервы «200»?».

«Уже пора катафалки вытаскивать с почетным караулом на проверку готовности».

«Прэч з Беларусі, маскалі. Каб вы ўсё...».

«Легитимная цель».

«Цирк шапито с клоунами колесит по стране, пытаясь нагнать страху на всех и добавить важности клоунам».

«Поиграйся, но выиграть невозможно, а проиграть уже и легко».

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