Украинский генерал рассказал, почему ВСУ продолжают удерживать Бахмут 25.04.2023, 16:32

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Александр Сырский

Есть пять военных причин.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский озвучил пять причин, почему Вооруженные Силы Украины продолжают оборонять Бахмут. Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, бои за Бахмут имеют важное значение не только для россиян, но и для ВСУ, так как Силы обороны уже несколько месяцев сдерживают наступление врага и не дают ему увеличивать фронт.

Он отметил, что оккупанты несут значительные потери, теряют вооружения, технику и наиболее профессиональные подразделения.

Сырский заявил, что дальнейшее удержание Бахмута имеет важное значение для обороны по следующим причинам:

— Город является важным узлом обороны, удержание которого обеспечивает стойкость обороны группировки в целом.

— У Бахмута удачное природное расположение — это природная крепость, расположенная на холмах и окруженная реками, что способствует обороне.

— Защите города способствует многоэтажная застройка и развитая инфраструктура на левом берегу реки Бахмутовка, где сражаются Силы обороны;

— Бои по захвату города являются специфическим видом боевых действий, который требует особых навыков и создает трудности для россиян, которые наступали ранее по лесостепи.

— Населенный пункт является частью агломерации Константиновка-Краматорск, удержание которой исключает выход противника во фланг и тыл группировок войск на Лисичанском и Донецком направлениях.

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