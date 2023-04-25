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Украинский генерал рассказал, почему ВСУ продолжают удерживать Бахмут

  • 25.04.2023, 16:32
  • 2,284
Украинский генерал рассказал, почему ВСУ продолжают удерживать Бахмут
Александр Сырский

Есть пять военных причин.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский озвучил пять причин, почему Вооруженные Силы Украины продолжают оборонять Бахмут. Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, бои за Бахмут имеют важное значение не только для россиян, но и для ВСУ, так как Силы обороны уже несколько месяцев сдерживают наступление врага и не дают ему увеличивать фронт. 

Он отметил, что оккупанты несут значительные потери, теряют вооружения, технику и наиболее профессиональные подразделения.

Сырский заявил, что дальнейшее удержание Бахмута имеет важное значение для обороны по следующим причинам:

— Город является важным узлом обороны, удержание которого обеспечивает стойкость обороны группировки в целом.

— У Бахмута удачное природное расположение — это природная крепость, расположенная на холмах и окруженная реками, что способствует обороне.

— Защите города способствует многоэтажная застройка и развитая инфраструктура на левом берегу реки Бахмутовка, где сражаются Силы обороны;

— Бои по захвату города являются специфическим видом боевых действий, который требует особых навыков и создает трудности для россиян, которые наступали ранее по лесостепи.

— Населенный пункт является частью агломерации Константиновка-Краматорск, удержание которой исключает выход противника во фланг и тыл группировок войск на Лисичанском и Донецком направлениях. 

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