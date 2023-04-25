«Вершина мастерства — это когда враг не понимает, что происходит» 25.04.2023, 16:48

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Офицер украинского спецназа рассказал, как действовало партизанское движение на Черниговщине.

Действующий офицер Сил специальных операций рассказал в интервью «Фактам недели», как действовало партизанское Движение сопротивления на Черниговщине и какие его действия помогали спасать область от российских войск:

— Говоря простым языком, это партизаны, которые действуют под руководством Сил специальных операций. Основная задача — работать в тылу противника. То есть не останавливать танковые колонны, не сидеть в окопах на первой линии, а находиться уже в тылу противника, передавать информацию и наносить урон.

По словам офицера ССО, иногда Силы сопротивления специально пропускали врага, чтобы зайти к войскам РФ в тыл. При этом ни один представитель ССО, попавший в плен, не раскрыл своих побратимов. Он рассказал, что ни одна партизанская ячейка не была разоблачена — люди даже погибали, но не раскрывали тайной информации, которая может навредить Украине.

— Да, мы врага не останавливаем, а пропускаем, остаемся у него в тылу. Без разведки ни одна армия мира не может воевать. Это предоставляет вспомогательную роль движению сопротивления, потому что без его поддержки, информации, демонстративных действий на территории противника обойтись нельзя, — утверждает офицер ССО.

Он рассказал, что были случаи, когда люди, которые передавали разведданные или корректировали украинский огонь,- попадали в российский плен, а некоторые даже погибли за Украину.

— Кое о чем мы можем рассказать, что происходило. У нас были люди, которые передавали нам информацию, корректировали огонь и попадали в плен. Были погибшие, пока мы не можем их имена назвать. Были те, кто уничтожал технику противника, снимал мины и переставлял с одних точек в другие — взрывалось, а враги не понимали, что происходит. Движение сопротивления может вести как прямые действия, так и косвенные. Они могут быть демонстративными, но вершина мастерства — это когда враг не понимает, что происходит, когда оно происходит как бы само по себе, или когда провоцируют дружественный огонь, — подчеркнул украинский военный.

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