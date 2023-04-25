NYT: Контрнаступление ВСУ запланировано на май 25.04.2023, 17:16

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12 украинских боевых бригад должны быть готовы к концу апреля.

Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в мае, сообщает NYT со ссылкой на американских чиновников.

Издание пишет, что без решительной победы поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, а Киев может оказаться под давлением — партнеры могут требовать начала серьезных переговоров с РФ о прекращении или замораживании войны.

«Американские союзники и союзники по НАТО поставили Украине большое количество артиллерии и боеприпасов для предстоящего сражения, и теперь официальные лица говорят, что они надеются, что этих поставок хватит надолго», — сказано в материале.

Журналисты подчеркнули, что это изменение по сравнению с тем, что было два месяца назад, когда оружие только поступало, и американские официальные лица беспокоились, что поставки могут закончиться.

NYT со ссылкой на секретные документы США, пишет, что 12 украинских боевых бригад численностью около 4 тысяч военных в каждой, должны быть готовы к концу апреля.

В документах сказано, что США и союзники по НАТО обучают и снабжают девять из этих бригад.

Журналисты заявили, что хотя Украина не делится с американскими официальными лицами деталями своего оперативного плана, операция, скорее всего, будет проходить на юге страны. В том числе вдоль береговой линии Украины на Азовском море.

Американские официальные лица считают, что наступление вряд ли приведет к резкому изменению динамики в пользу Украины.

В то же время американские военные чиновники говорят, что не исключено, что украинская армия снова сможет удивить их. Сейчас ВСУ вооружены европейскими танками и американскими бронетранспортерами и имеют новые подразделения, обученные и оснащенные американцами и силами НАТО.

«Я оптимистично настроен, что в период между этим и следующим годом, я думаю, Украина продолжит набирать обороты», — сказал журналистам министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Однако, по его словам, «мы должны быть реалистами».

«Не будет ни одного момента по мановению волшебной палочки, когда Россия рухнет», — сказал он.

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