В РФ задержали «вагнеровца», рассказавшего правду о зверствах в Бахмуте 25.04.2023, 17:26

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Заключенного Азамата Улдарова из ЧВК «Вагнер», на видео признавшегося в совершенных «вагнеровцами» преступлениях и убийстве около 400 мирных граждан, в том числе детей, в Бахмуте в Украине, задержали в РФ – его пообещали убить.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает «Апостроф».

По словам основателя Gulagu.net Владимира Осечкина Азамата Улдарова поймали в Саратовской области сотрудники МВД и доставили его в районное управление Следственного комитета по Ленинскому району СУ СК России по Саратовской области для допроса к следователям.

«На входе в следственный отдел его ждали 4 бойца «ЧВК Вагнер», которые в присутствии сотрудников МВД нанесли удары по лицу Азамата и сорвали с него жетон К121-090 с обещанием убить Улдарова за его показания против Евгения Пригожина и Владимира «Айсмен» - рассказал Осечкив.

Он подчеркнул, что Gulagu.net направил задержанному «вагнеровцу» адвоката.

Напомним, Азамат Улдаров, родом из Саратовской области, родился 7 декабря 1981 года. В течение недели преступник вместе с другими заключенными давали показания во время видео- и аудиоопросов и сообщили основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину подробности о расстреле более 20 украинских детей и подростков, подрыве ям с более чем 50 ранеными пленными и так называемыми «500-ми» (те, кто решил покинуть войну и отказался выполнять приказы об убийстве украинцев), зачистку жилых домов с убийством всех, в том числе детей.

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