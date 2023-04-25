Bloomberg: Скандал с послом подорвал попытки Китая представить себя «миротворцем» 6 25.04.2023, 17:41

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Инцидент свидетельствует о напряженности во внешней политике Пекина.

Посол Китая во Франции Лу Шае скандальными заявлениями о Крыме и суверенитете постсоветских стран подорвал все попытки лидера КНР Си Цзиньпина отразить нападки США по изображению его страны как угрозы мировому порядку, пишет агентство Bloomberg.

Пекин в ответ на шквал критики заявил, что дипломат «высказал личную точку зрения», мол, ее не стоит «преувеличивать», и четко подтвердил уважение к суверенитету бывших советских республик, добавив, что его позиция является «последовательной и четкой».

«Впрочем, ущерб нанесен. Замечания фактически повторили взгляд российского президента Владимира Путина на Украину и другие страны, которые когда-то были в составе Советского Союза, подорвав усилия Си, направленные на то, чтобы изобразить Китай как нейтральную сторону, которая поможет положить конец войне, начавшейся в феврале 2022 года», — пишет издание.

По мнению доцента кафедры политологии Национального университета Сингапура Джа Ян Чонга, инцидент с послом свидетельствует о напряженности во внешней политике Китая.

Автор публикации отмечает, что для Си неосторожные высказывания Лу стали еще одной неудачей в его стремлении восстановить имидж Китая на мировой арене после трех лет изоляции, вызванной вспышкой Covid-19, однако вряд ли нанесут больший вред в странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Напомним, в эфире французского телеканала китайский посол во Франции Лу Шае заявил, что бывшие советские республики якобы «не имеют эффективного статуса в международном праве».

А Крым, по его словам, был «российским изначально».

Китайского посла раскритиковал украинский коллега Вадим Омельченко, который является представителем Украины во Франции. Омельченко сказал, что слова китайского посла противоречат официальной позиции Китая.

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