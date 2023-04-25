В Минске продают квартиру с необычным космическим дизайном 9 25.04.2023, 17:50

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И такой же ценой за метр.

Двухуровневую пятикомнатную квартиру с «футуристичным дизайном» заметил телеграм-канал «Будни риэлтора. Минск». Помимо спорного стилистического решения в оформлении интерьера, немного смущает еще и цена – 3061$ за квадрат.

«Футуристичная и эксклюзивная», как заявляют авторы объявления, двухуровневая пятикомнатная квартира площадью 245 кв. м находится в ЖК «Жасминовая-1» (ул. Жасминовая, 2д) на берегу Цнянки. Из окон обещают панорамный вид на Национальную библиотеку.

Из преимуществ, перечисленных риелторами: высота потолков – 5 метров, мансардные окна, премиальная европейская бытовая техника, шумо-, звуко- и теплоизоляция, наличие спортзала и хаммама, а также авторский ремонт по дизайн-проекту. На него и предлагаем посмотреть.

Цена квартиры тоже немного «футуристичная» – 750 000$, то есть почти 3061$ за «квадрат».

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