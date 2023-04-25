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«Ветеран» в семье

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  • Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
  • 25.04.2023, 17:59
  • 3,538
«Ветеран» в семье

Новая услуга для российской элиты от ЧВК «Вагнер».

Пропаганда со всех сторон преподносит объявленную Евгением Пригожиным весть – сын Пескова отслужил в ЧВК «Вагнер». Похоже на рекламную акцию от ЧВК – съезди на СВО, обеспечь карьеру себе и родственникам. Новая услуга для российской элиты любого возраста. Козырять в коридорах и гостиных наличием «ветерана» в семье. Всем уже давно стало очевидно, что для Путина на первом месте – лояльность, а лояльность измеряется готовностью поучаствовать в СВО.

И тут очень кстати оказывается Пригожин со своей ЧВК. В Минобороны –дисциплина, риск получить по морде от сослуживцев, армейское начальство, отсутствие гарантии выжить еще до отправления на передовую и бессрочная кабала, так как возвращение контрактников остановлено путинским указом о мобилизации. В ЧВК – индивидуальный подход, смена документов, портфолио в камуфляже. И расширение контактов среди обязанных ему членов элиты у Пригожина.

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