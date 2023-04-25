закрыть
25 апреля 2023, вторник, 18:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бешенковичском районе фельдшер скорой попала под машину, оказывая помощь на дороге

2
  • 25.04.2023, 18:03
  • 1,770
В Бешенковичском районе фельдшер скорой попала под машину, оказывая помощь на дороге

Фельдшера с травмами госпитализировали.

В Бешенковичском районе фельдшера скорой помощи сбила машина, когда медик оказывала помощь на дороге. Об этом сообщает ГАИ Витебской области.

Авария произошла ночью 25 апреля на автодороге Р111 в деревне Берестни.

37-летний водитель на Alfa Romeo сбил медика, когда она оказывала помощь на проезжей части.

В результате фельдшера с травмами госпитализировали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников
Освобождение Крыма все ближе
Освобождение Крыма все ближе Александр Коваленко
Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип