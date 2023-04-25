В Бешенковичском районе фельдшер скорой попала под машину, оказывая помощь на дороге 2 25.04.2023, 18:03

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Фельдшера с травмами госпитализировали.

В Бешенковичском районе фельдшера скорой помощи сбила машина, когда медик оказывала помощь на дороге. Об этом сообщает ГАИ Витебской области.

Авария произошла ночью 25 апреля на автодороге Р111 в деревне Берестни.

37-летний водитель на Alfa Romeo сбил медика, когда она оказывала помощь на проезжей части.

В результате фельдшера с травмами госпитализировали.

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