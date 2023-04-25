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Украинские защитники показали, как штурмуют позиции россиян

  • 25.04.2023, 18:06
  • 1,874
Украинские защитники показали, как штурмуют позиции россиян

Бой за «дорогу жизни».

Украинские штурмовики показали бой за контроль над «дорогой жизни» в Бахмут.

Об этом сообщает Telegram 3-й отдельной штурмовой бригады.

«Бой за последнюю дорогу. Задача — штурмовать врага и получить контроль над «дорогой жизни». Это единственный асфальтированный путь в Бахмут», - говорится в сообщении.

Как отмечают бойцы, условия штурма — сложный участок фронта. Враг блокирует связь, а бои проходят в мокрых земляных траншеях.

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