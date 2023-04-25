Житель Вильнюса изобретательно спрятал в авто 1680 пачек контрабандных сигарет из Беларуси 1 25.04.2023, 18:15

2,980

Иллюстративное фото

Фотофакт.

68-летний житель Вильнюса на Volkswagen Passat надеялся без проблем проехать из Беларуси в Литву через пункт пропуска «Шумкас» (с белорусской стороны - «Лоша» Островецкого района), но вызвал подозрение у литовских пограничников, пишет autogrodno.by.

Машину досматривали на специальном посту. Контрабандные пачки сигарет нашли в модифицированном заднем бампере, под задними сиденьями и в специально оборудованных тайниках в передней части авто.

Всего обнаружили 1680 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Их стоимость (включая налоги, которые должны быть уплачены в Литве) оценили в 6 703 евро.

Нарушителя и его авто передали для расследования таможенникам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».