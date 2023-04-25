Грузинская партия власти за год потеряла почти половину поддержки 25.04.2023, 18:25

1,012

Рейтинг упал на фоне протестов и спорных решений, идущих вразрез с европейским курсом страны.

Рейтинг правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» за год снизился почти вдвое на фоне протестов и спорных решений, идущих вразрез с европейским курсом страны.

Таковы результаты исследования общественного мнения, опубликованного Международным республиканским институтом США (IRI), пишет «Эхо Кавказа».

Если бы парламентские выборы в Грузии состоялись на этой неделе, «Грузинская мечта» получила бы 19% голосов, а крупнейшая оппозиционная партия страны, «Единое национальное движение» (ЕНД) – 14%.

Ровно год назад рейтинг «Грузинской мечты» составлял 31%, а ЕНД – 16%.

Остальные партии в рейтинге имеют не более 3% поддержки. При этом вариант «не буду голосовать, не знаю, отказ от ответа» набрал 43%.

Негативный политический рейтинг возглавляет «Единое национальное движение» – 39% респондентов сказали, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют на выборах за партию, основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили. На втором месте – «Грузинская мечта», поддерживать которую категорически отказываются 34%, а на третьем – пророссийское «Консервативное движение» – «Альт-инфо» (16%).

Напомним, новый общенациональный опрос в Грузии продемонстрировал рекордную поддержку членства страны в ЕС.

На полях встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС 24 апреля Грузии направили сигнал о том, что решение о предоставлении ей статуса кандидата зависит от того, сделает ли Тбилиси соответствующие шаги навстречу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».