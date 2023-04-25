В Бресте похитили скульптуру зубра 1 25.04.2023, 18:38

1,026

Стоимость зубра оценивается в 800 рублей.

В Бресте ищут металлическую скульптуру зубра массой 60 кг. Ее украли 19-20 апреля, сообщает БелТА.

38-летний индивидуальный предприниматель был в отъезде, а когда вернулся, обнаружил, что с территории предприятия пропала скульптура зубра. Высота конструкции — 2,2 метра, длина — 3 метра. Такие скульптуры предприниматель делает для декора и озеленения. Стоимость зубра он оценил в 800 рублей. Мужчина обратился в милицию.

Возбуждено уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».