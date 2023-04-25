В Бресте похитили скульптуру зубра

В Бресте похитили скульптуру зубра1
- 25.04.2023, 18:38
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Стоимость зубра оценивается в 800 рублей.
В Бресте ищут металлическую скульптуру зубра массой 60 кг. Ее украли 19-20 апреля, сообщает БелТА.
38-летний индивидуальный предприниматель был в отъезде, а когда вернулся, обнаружил, что с территории предприятия пропала скульптура зубра. Высота конструкции — 2,2 метра, длина — 3 метра. Такие скульптуры предприниматель делает для декора и озеленения. Стоимость зубра он оценил в 800 рублей. Мужчина обратился в милицию.
Возбуждено уголовное дело.