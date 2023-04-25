Теннисистка из РФ пожаловалась, что не смогла попасть на самолет польской авиакомпании, несмотря на письма «от папы» 1 25.04.2023, 19:11

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Виталия Дьяченко

Виталия Дьяченко утверждает, что ее не пустили на борт из-за российского паспорта.

Российская теннисистка Виталия Дьяченко заявила в Instagram, что из-за паспорта РФ она не смогла улететь во Францию из Египта самолетом польской компании LOT Airlines. Об этом 25 апреля сообщает УНИАН.

«Мне отказали в вылете на турнир на Корсику авиакомпанией LOT Airlines (польские авиалинии) по направлению Каир – Варшава – Ницца, потому что я обладательница российского паспорта. Правила авиакомпании – запретить россиянам летать рейсами LOT Airlines. [...] Конец истории: ночевала в аэропорту, со мной обращались как с гражданином третьего класса, потратила пару тысяч евро», – цитирует россиянку агентство.

По словам Дьяченко, у нее «нет возможности попасть на турнир, поскольку нет маршрута из-за авиакомпаний, которые не перевозят россиян».

«В итоге я не могу выступить на турнире, и единственный вариант – вернуться домой и пропустить еще одну игровую неделю из-за этой ситуации», – заявила россиянка.

Телеканал RTVI отмечает, что Дьяченко объясняла, что у нее были «все письма поддержки от WTA, ITF».

«Кроме того, у меня были письма поддержки от моего папы, который родился в Украине и работает в ООН», – говорила россиянка.

Дьяченко, по утверждению телеканала, завершила свой рассказ словами: «Надеюсь освободиться от политики, расизма и нацизма. Просто мира и чистого неба, пожалуйста».

В рейтинге WTA 32-летняя Дьяченко занимает 250-е место.

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