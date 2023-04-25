закрыть
25 апреля 2023, вторник, 20:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названа Женщина года по версии журнала Billboard

5
  • 25.04.2023, 19:31
  • 4,816
Названа Женщина года по версии журнала Billboard
Фото: instagram.com/shakira
Шакира

Она получила десять премий Грэмми.

Самое престижное музыкальное издание Billboard назвало Женщину года по своей версии. Ею стала известная поп-певица Шакира.

Звезда в свои 46 лет получит награду на Latin Women in Music. Он станет первым в истории журнала мероприятием, посвященным латиноамериканским артистам за их вклад в развитие музыкальной индустрии. Событие состоится 7 мая.

Как отметили в издании, Шакира продала 95 миллионов пластинок и стала самым популярным музыкантом всех времен, а еще — самой популярной латиноамериканской артисткой.

«Шакира — воплощение Woman in Music. Благодаря ей латинские женщины во всем мире получили возможность писать и исполнять глубоко личную музыку. Она создала свое собственное движение и остается актуальной, как никогда в наше время, с утонченностью, глубокой отдачей и огромным талантом. Она является определением Woman in Music», - отметила главный контент-менеджер Billboard Latin Español.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников
Освобождение Крыма все ближе
Освобождение Крыма все ближе Александр Коваленко
Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип