Названа Женщина года по версии журнала Billboard 5 25.04.2023, 19:31

4,816

Фото: instagram.com/shakira

Шакира

Она получила десять премий Грэмми.

Самое престижное музыкальное издание Billboard назвало Женщину года по своей версии. Ею стала известная поп-певица Шакира.

Звезда в свои 46 лет получит награду на Latin Women in Music. Он станет первым в истории журнала мероприятием, посвященным латиноамериканским артистам за их вклад в развитие музыкальной индустрии. Событие состоится 7 мая.

Как отметили в издании, Шакира продала 95 миллионов пластинок и стала самым популярным музыкантом всех времен, а еще — самой популярной латиноамериканской артисткой.

«Шакира — воплощение Woman in Music. Благодаря ей латинские женщины во всем мире получили возможность писать и исполнять глубоко личную музыку. Она создала свое собственное движение и остается актуальной, как никогда в наше время, с утонченностью, глубокой отдачей и огромным талантом. Она является определением Woman in Music», - отметила главный контент-менеджер Billboard Latin Español.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».