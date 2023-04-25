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Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

  • 25.04.2023, 19:36
  • 1,910
Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

Самая напряженная ситуация наблюдается на Донбассе.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать свои основные силы на востоке Украины. На других участках фронта активных действий, вероятно, пока не наблюдается.

Согласно данным британской разведки, скопление российских войск все так же наблюдается в районе Авдеевки Донецкой области. Также, как утверждает Генштаб ВСУ, наиболее ожесточенные бои происходят за Марьинку, которая находится по соседству.

При этом в британской разведке продолжают фиксировать присутствие большого количества войск РФ возле Бахмута, за который сражения идут месяцы. Там украинские военные не дают врагу оккупировать город.

В то же время большое присутствие россиян наблюдается на Лиманском направлении. Но, как утверждали в Минобороны Украины еще вчера, 24 апреля, там их активность снизилась.

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