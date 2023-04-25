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Японский стартап совершит сегодня высадку модуля на Луну

  • 25.04.2023, 19:40
  • 2,012
Японский стартап совершит сегодня высадку модуля на Луну

Видео.

Японская компания ispace готовится совершить частную посадку модуля Hakuto-R на Луну в 19:40 по минскому времени.

Об этом пишет Space.

Как отмечают представители компании, в случае изменения условий — есть три альтернативных места посадки. В то же время, в зависимости от места — меняется и дата:

26 апреля;

1 мая;

3 мая.

Сообщается, что посадочный модуль Hakuto-R стартовал в декабре 2022 года на ракете SpaceX Falcon 9 и находится ориентировочно в 100 километрах над поверхностью Луны. С начала операции модуль послал множество изображений с орбиты.

«Посадочный модуль выполнит торможение главной движущейся установкой, чтобы замедлиться во время схождения с орбиты. Используя серию предварительно установленных команд, посадочный модуль отрегулирует свое положение и снизит скорость, чтобы совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Процесс продлится около часа», - пишут представители компании.

В частности, на борту миссии есть:

мини-марсоход Rashid от космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов;

система искусственного интеллекта от канадской компании Mission Control;

многокамерная система обработки изображений от канадской компании Canadensys Aerospace.

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