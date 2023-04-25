«Тут не усложняют жизнь иностранцам» 25.04.2023, 20:08

1,132

Роман Рубинштейн

Как белорусский баскетболист Роман Рубинштейн совмещает баскетбол и работу в IT.

Экс-игрок «Цмокi Мiнск» и член национальной сборной Роман Рубинштейн умудряется совмещать карьеру бэкенд-разработчика с баскетбольной — он играет в сербской «Колубаре», а в перерывах между тренировками пишет код. Devby.io поговорил с ним.

«Не из тех студентов БГУИР, которые работали в ИТ во время учебы. Я играл»

— Я пришел в «Цмокi Мiнск» в 16 лет, сначала в резерв, а через год-полтора меня взяли в основную команду.

Не мне решать, успешная ли у меня баскетбольная карьера, но да — за границей я играл. Повезло!

Белорусскому спортсмену вообще непросто попасть за границу: среди моего поколения таких игроков почти нет — разве что Максим Салаш, который сейчас играет в России, но также был и успешный иностранный опыт. А так карьеру за рубежом в основном делали баскетболисты постарше — Саша Пустогвар, Артём Параховский и другие.

Как я попал за границу — как-то во время соревнований Европейской баскетбольной лиги ко мне подошел агент Алексея Шведа, что играет в ЦСКА, — и предложил сотрудничество. А в следующем же сезоне мною заинтересовался тренер из Словении — и так пошло.

Из баскетбола я не ушел — не могу решиться. С июня начал работать в ИТ-компании, параллельно подыскивал команду, а пока предложений не было — поддерживал форму в «Импульс-БГУИР».

БГУИР — моя альма матер: я выпускник ФКСиС, всех там знаю, знаком с тренером. ФКСиС называют «факультетом отличников» — и это в целом правда: я, например, закончил легендарную «пятидесятку» — физико-математическую гимназию. Дальше в эту же «степь» и пошел.

Я не из тех студентов, которые стали работать в ИТ ещё во время учебы — я играл, это было моим приоритетом. А в 20 лет вообще уехал за границу, поэтому перевелся на «заочку».

«Взрослея, понимаешь: сегодня ты играешь, а завтра нет»

К тому, чтобы перейти в ИТ, я пришел в январе прошлого года. Играть — это конечно классно, но очень много факторов в большом спорте, которые не всегда от тебя зависят:

в любой момент ты можешь «вылететь» из-за травмы;

плюс после ковида повсюду в Европе ставки упали, где-то даже стали задерживать зарплату — а когда у тебя семья, ты нуждаешься в стабильности.

Никто не знал, получится ли у меня — но я решил попробовать. Нашел курсы по изучению JavaScript, а параллельно тренировался.

Почему не попытался «залелеть» в ИТ на университетских знаниях. Во-первых, с момента окончания вуза прошло время, я выпустился ещё в 2018 году. Во-вторых, не скажу, что моих знаний хватило бы для этого: знаете, я учился больше для того, чтобы закончить университет. Да, база у меня есть, но когда я её получал, я не задумывался всерьез над тем, чем буду заниматься потом — ведь это та-а-ак нескоро. Меня интересовало только то, что было сейчас — игры, разъезды, крутая кочевая жизнь баскетболиста.

Взрослея, ты начинаешь понимать, что всё устроено не так, как в твоей голове: сегодня ты играешь, а завтра что-то не то сказал тренеру, как-то не так отреагировал — и оп, уже не играешь. Надо искать новую команду.

Ну и плюс здоровье: профессиональный спорт его не щадит. Я принял решение: если не выйду на уровень Евролиги и ему подобный, то, наверное, нет смысла играть в баскетбол до 35+ и растрачивать свое здоровье.

Стал искать, что еще могу делать, куда расти и в чем еще развиваться.

Работу я нашел в течение месяца после курсов — в июне 2022 я уже был в штате компании.

Она международная: есть офис в России, в Сербии, в Казахстане, ну и по всему миру по чуть-чуть. Можно было работать удаленно с первого дня, но я поехал на месяц в Санкт-Петербург — чтобы вникнуть.

Когда в России объявили мобилизацию, сотрудников стали релоцировать — под эту «гребенку» перевезли и меня. Оплатили билеты, + квартиру в течение первого месяца, а еще нас сопровождали местные риэлторы — они помогли устроиться в Белграде, получить ВНЖ, оформить ИП и т.д.

«Совмещать непросто. Но надо будет поработать ночью — значит, буду»

Если честно, я обдумывал два варианта:

Не переезжать в Сербию, а поискать что-то еще в баскетболе, и после работать удаленно из той локации, где будет моя команда;

Ну либо переехать по работе — и если там, в Сербии, получится еще и в баскетбол играть, то вообще класс!

В итоге выбрал второй — поэтому я здесь. Но не исключено, что в следующем сезоне буду рассматривать варианты продолжения своей спортивной карьеры.

В Сербии, как и в Беларуси, по 2 тренировки в день — первая в районе 10.30, вторая около 19.30 — и обе очень интенсивные. Поэтому совмещать непросто. Но это уже мои проблемы: надо будет поработать ночью — значит, буду писать код ночью.

Овертаймить приходится иногда, но по большей части потому что мне нравится то, что я делаю. Вот сейчас тренировок нет, а я все равно работаю больше, потому что так хочу. Я хочу вырасти, а другого варианта сделать это нет: тут же, как и в баскетболе, — надо впахивать, и тогда будет результат.

«Переехал на пике цен на аренду жилья. Но мне повезло»

В Сербию я переехал легко — почти без «акклиматизации». Студентом часто ездил в Белград тренироваться, поэтому знал, что меня ждет, знал страну и людей, что живут здесь. Язык я хорошо схватываю, так как понимаю словенский — а сербский еще проще.

В прошлом году сюда переехало много россиян — поэтому цены на жилье, как и в Польше или Грузии, подскочили. За квартиру, которую раньше можно было снять за 500 евро в месяц, теперь придется выложить 800, если не больше.

Я сам переехал в октябре — как раз на пике цен на аренду жилья. Но мне повезло: владельцы моей квартиры купили ее для дочери, а та уехала — и они выставили жилье на рынок, еще не сильно ориентируясь в ценах. Мы с женой первыми ее посмотрели — и забрали. Повезло, что помогали риэлторы: онлайн я посмотрел до 10 вариантов, и один оффлайн — его мы и взяли.

Коммуналка в квартире на 40−50 квадратов выходит в около 100 евро минимум, а если с центральным отоплением — в 120. Интернет где-то на 30−40 евро тянет. Кстати, цены в магазинах здесь ниже, чем в Беларуси, — что радует. На какие-то позиции — на 10% точно, а то и больше. Плюс выбор товаров лучше.

До офиса мне добираться 15−20 минут. Я часто хожу в офис: мне нравится общаться с ребятами, смотреть, кто что как делает — набираться опыта. У нас в основном работают россияне и белорусы, общаемся между собой на русском.

«Команду не выбирал, главное — играть. Даже вопрос денег не стоял»

Когда меня здесь спрашивают, чем я занимаюсь, сейчас я все чаще говорю: я начинающий разработчик. А раньше, по приезде, когда заходил разговор о профессии, я говорил, что баскетболист.

Мне повезло, что в Сербии нашлась команда для меня. Я особо не выбирал, самое главное было — играть. Тут даже вопрос денег не стоял. Когда было принято решение о релокации, я списался с агентами, и так получилось, что я только прилетел — и прямо из аэропорта поехал на просмотр. Команда долго не тянула с ответом, тренер сразу сказал: «Забираем!»

Мой работодатель знает, что я играю в баскетбол, его позиция: пожалуйста, совмещай — главное, чтобы задачи выполнялись вовремя. Мой лид — хоккеист в далеком прошлом, он меня понимает.

Команда тренируется не в самом Белграде, а в пригороде. Однако, когда игры были в столице, — да, коллеги приходили поболеть за меня.

«Сербы не усложняют жизнь иностранцам. Но приходится ждать»

В Сербии активно развивается ИТ-сектор сейчас. Здесь открывают офисы такие компании, как Яндекс и Wargaming, а также другие российские компании — они активно нанимают.

С проблемами и бюрократическими препонами здесь я не сталкивался — сербы не усложняют жизнь иностранцам: все процедуры отработаны, для них это просто конвейер. Но поскольку релокантов много, то приходится подолгу ждать: сначала открываешь ИП — ждешь около 1,5 месяцев, потом потом ждешь очереди на подачу на ВНЖ — уходит 3−4 месяца. Мне пришлось часа два сидеть в банке, чтобы открыть счет, а мои коллеги вообще не с первого раза прорвались: сидели-сидели, но к нужному окошку так и не попали, им сказали: «Мы закрываемся».

Сейчас, говорят, полегче делать документы — часть иностранцев уехала, даже цены на квартиры чуть припали.

Мне повезло: не приходится «идти в темноте». На начальном этапе помогали специалисты, которых наняла компания, а сейчас если возникает какой-то вопрос — есть баскетбольная команда, ребята помогут. У меня заболело колено, я только заикнулся об этом — и мне тут же нашли, где сделать МРТ, записали, выполнили. И это все покрылось моей страховкой от клуба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».