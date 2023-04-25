Знаменитый украинский кот Степан «женился» на своей «подруге» из Франции 2 25.04.2023, 20:37

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В сентябре кот-блогер вернулся в Украину.

Знаменитый украинский кот-блогер Степан из Харькова «женился» на своей «подруге», передает «Новое время».

Об этом сообщила его хозяйка Анна в Instagram. Она опубликовала совместные фото Степана и его невесты, кошки Стефании. Кроме того, было опубликовано настоящее свидетельство о браке, выданное коммунальным предприятием «Щасливе місто».

Согласно данным в этом свидетельстве, «избранницей» Степана стала француженка. Датой рождения жениха значится 2009 год, в то время как Стефании, согласно документу, всего год.

«Сделал своей любимой Стефании предложение лапки и сердца в коммунальном предприятии Щасливе місто. Кстати, кто угодно и даже я, могу оформить брак за 24 часа и полностью под ключ организовать свадьбу на любой локации Харькова и Киева. Не сдерживайте своих эмоций, признавайтесь, любите друг друга, жизнь одна! Стефания, люблю тебя!», — сообщается в публикации.

Напомним, звезда соцсетей харьковский кот Степан был вынужден эвакуироваться из Украины в марте прошлого года. Он вместе со своей хозяйкой некоторое время жил во Франции. Уже в сентябре знаменитый украинский кот-блогер, получивший в Каннах награду Лучших инфлюенсеров и блогеров мира 2022 года, вернулся в Украину.

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