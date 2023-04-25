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Под Запорожьем украинские военные уничтожили вражескую станцию РЭБ

  • 25.04.2023, 21:01
Под Запорожьем украинские военные уничтожили вражескую станцию РЭБ

Минус «Дзюдоист».

Украинские военные на запорожском направлении уничтожили российскую станцию РЭБ с символическим названием.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

По данным Федорова, на запорожском направлении ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы с красноречивым названием.

«У оккупантов минус «Дзюдоист». Верим, что скоро и кремлевского дзюдоиста ждет такая же участь», - подчеркнул он.

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