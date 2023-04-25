«Учитель» на Geely решил «повоспитывать» водителя каршеринга 4 25.04.2023, 21:12

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Видео.

Это видео с очередным «учителем» на столичной кольцевой прислал наш читатель. Действия происходят 22 апреля около 16:20, передает «Онлайнер».

И снова предметом спора стала крайняя левая полоса. На записи видно, что каршеринговое авто движется чуть быстрее соседнего потока. Однако водителю Geely его скорость, видимо, показалась недостаточной. Он «прижался» к Volkswagen Polo, однако тот уступать не планировал. Geely предпринял попытку опередить каршеринг по соседней полосе (или прижать оппонента к ограждению?), но помешала соседняя машина.

В конце концов «спешун» оказался перед Polo. Но вместо того, чтобы продолжить движение в нужном направлении, он решил проучить каршеринг, резко затормозив и снизив дальнейшую скорость.

— При этом водитель Geely «учил», не отрываясь от разговора по телефону, — утверждает автор видео.