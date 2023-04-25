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Глава МИД Германии отсутствовала на Совбезе ООН, потому что не хотела слушать ложь Лаврова

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  • 25.04.2023, 21:21
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Глава МИД Германии отсутствовала на Совбезе ООН, потому что не хотела слушать ложь Лаврова
Анналена Бербок

Анналена Бербок вместо этого занималась спасением немецких граждан из Судана.

Глава МИД Германии Анналена Бербок вчера отсутствовала в Совете Безопасности ООН, потому что не хотела слушать лживые утверждения главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Bild.

Тем временем она занималась спасением немецких граждан из Судана.

«Лавров хотел устроить в Совете Безопасности продемонстрировать, что все идет своим чередом, а Россия со всей жестокостью продолжает свою незаконную агрессивную войну», - говорится в материале.

Немецкие чиновники сообщили Bild, что Германия не хотела присутствовать на таких циничных и пропагандистских играх. Фактически Бербок намеренно отказала Лаврову, не желая слушать его ложь.

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