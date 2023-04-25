Польские таможенники перехватили сигареты в двух грузовиках из Беларуси

Польские таможенники перехватили сигареты в двух грузовиках из Беларуси5
- 25.04.2023, 21:26
- 2,286
Было изъято около 20 тысяч пачек сигарет.
В пункте пропуска «Корощин» на белорусско-польской границе перехватили две партии контрабандных сигарет. Их нашли в двух грузовых автомобилях, которые ехали из Беларуси.
По документам грузовики-рефрижераторы ехали без груза. При проверке польские таможенники обнаружили сигареты, спрятанные в потолке. Всего было изъято около 20 тысяч пачек сигарет. Их стоимость оценивается в почти 300 тысяч злотых (более 70 тысяч долларов), сообщает польская таможня.