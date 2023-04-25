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Польские таможенники перехватили сигареты в двух грузовиках из Беларуси

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  • 25.04.2023, 21:26
  • 2,286
Польские таможенники перехватили сигареты в двух грузовиках из Беларуси

Было изъято около 20 тысяч пачек сигарет.

В пункте пропуска «Корощин» на белорусско-польской границе перехватили две партии контрабандных сигарет. Их нашли в двух грузовых автомобилях, которые ехали из Беларуси.

По документам грузовики-рефрижераторы ехали без груза. При проверке польские таможенники обнаружили сигареты, спрятанные в потолке. Всего было изъято около 20 тысяч пачек сигарет. Их стоимость оценивается в почти 300 тысяч злотых (более 70 тысяч долларов), сообщает польская таможня.

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