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Испанский суд оправдал электрика, уволенного за распитие алкоголя

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  • 25.04.2023, 21:50
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Испанский суд оправдал электрика, уволенного за распитие алкоголя

Работодатель должен вернуть ему работу или выплатить 47 тысяч евро.

Испанский суд постановил, что электротехническая компания незаконно уволила своего сотрудника, которого неоднократно видели выпивающим в рабочий день пиво, вино и крепкий алкоголь. Работодатель должен восстановить уволенного сотрудника — либо выплатить ему 47 тысяч евро. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Делом занимался суд Автономного сообщества Мурсия, расположенного на средиземноморском побережье Испании. Местная электротехническая компания уволила в сентябре 2021 года электрика, который проработал в фирме 27 лет. Для того, чтобы собрать основания для увольнения, работодатель в июле того же года нанял частного детектива, который следил за испанцем несколько дней.

Работа электрика была связана с разъездами по разным локациям на фургоне компании. Утром 5 июля электрик с одним из коллег были замечены в баре — правда, здесь детектив не уточнил, выпивали ли они в этом месте алкогольные напитки. В обед того же дня пара приятелей купила немного еды, четыре банки пива San Miguel и литровую бутылку пива Estrella de Levante. Немного позже в тот же день электрик был замечен распивающим еще одну банку пива. Последнюю же он выпил незадолго до того, как вернуться на базу и оставить там автомобиль.

Через две недели электрик и двое его коллег выпили в общей сложности семь литров пива с утра и до конца обеденного перерыва. Позже мужчина был замечен за распитием еще двух банок пива Heineken объемом 330 мл. Еще одну банку сотрудник выпил непосредственно перед возвращением в офис.

Шесть дней спустя детектив зафиксировал, как электрик перед обедом выпил банку пива объемом 330 мл. Сам прием пищи испанец сопроводил тремя бокалами красного вина и рюмкой орухо — испанского крепкого алкогольного напитка с содержанием алкоголя около 50%.

В письме об увольнении мужчине сообщили, что он лишен работы из-за «неоднократного и чрезмерного употребления алкоголя в течение рабочего дня, что угрожало его физическому благополучию и здоровью его коллег». Работодатель также обратил внимание на то, что работник после употребления алкоголя садился за руль служебного автомобиля.

Однако судья счел действия компании необоснованными. В постановлении суда указано, что частный детектив ни разу не упомянул о признаках опьянения или неуклюжести при ходьбе. Соответственно, нет никаких доказательств, экспертных либо свидетельских, что мужчина находился в нетрезвом состоянии: «Не было доказано, даже косвенно, что его физические и умственные способности были ослаблены во время работы электриком, а также что это мешало ему вести служебный фургон в конце рабочего дня».

Кроме того, суд принял во внимание, что употребление алкоголя происходило преимущественно во время обеденного перерыва. И часто невозможно было определить, сколько спиртных напитков выпил уволенный сотрудник, а сколько — его коллеги. В связи с этим нельзя быть уверенным в том, что электрик употребил такое количество алкоголя, которое не позволило бы ему управлять автомобилем. По мнению суда, следует также учесть, что на поведение электрика и его питьевые привычки повлиял жаркий мурсийский июль.

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