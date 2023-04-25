Испанский суд оправдал электрика, уволенного за распитие алкоголя 1 25.04.2023, 21:50

2,254

Работодатель должен вернуть ему работу или выплатить 47 тысяч евро.

Испанский суд постановил, что электротехническая компания незаконно уволила своего сотрудника, которого неоднократно видели выпивающим в рабочий день пиво, вино и крепкий алкоголь. Работодатель должен восстановить уволенного сотрудника — либо выплатить ему 47 тысяч евро. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Делом занимался суд Автономного сообщества Мурсия, расположенного на средиземноморском побережье Испании. Местная электротехническая компания уволила в сентябре 2021 года электрика, который проработал в фирме 27 лет. Для того, чтобы собрать основания для увольнения, работодатель в июле того же года нанял частного детектива, который следил за испанцем несколько дней.

Работа электрика была связана с разъездами по разным локациям на фургоне компании. Утром 5 июля электрик с одним из коллег были замечены в баре — правда, здесь детектив не уточнил, выпивали ли они в этом месте алкогольные напитки. В обед того же дня пара приятелей купила немного еды, четыре банки пива San Miguel и литровую бутылку пива Estrella de Levante. Немного позже в тот же день электрик был замечен распивающим еще одну банку пива. Последнюю же он выпил незадолго до того, как вернуться на базу и оставить там автомобиль.

Через две недели электрик и двое его коллег выпили в общей сложности семь литров пива с утра и до конца обеденного перерыва. Позже мужчина был замечен за распитием еще двух банок пива Heineken объемом 330 мл. Еще одну банку сотрудник выпил непосредственно перед возвращением в офис.

Шесть дней спустя детектив зафиксировал, как электрик перед обедом выпил банку пива объемом 330 мл. Сам прием пищи испанец сопроводил тремя бокалами красного вина и рюмкой орухо — испанского крепкого алкогольного напитка с содержанием алкоголя около 50%.

В письме об увольнении мужчине сообщили, что он лишен работы из-за «неоднократного и чрезмерного употребления алкоголя в течение рабочего дня, что угрожало его физическому благополучию и здоровью его коллег». Работодатель также обратил внимание на то, что работник после употребления алкоголя садился за руль служебного автомобиля.

Однако судья счел действия компании необоснованными. В постановлении суда указано, что частный детектив ни разу не упомянул о признаках опьянения или неуклюжести при ходьбе. Соответственно, нет никаких доказательств, экспертных либо свидетельских, что мужчина находился в нетрезвом состоянии: «Не было доказано, даже косвенно, что его физические и умственные способности были ослаблены во время работы электриком, а также что это мешало ему вести служебный фургон в конце рабочего дня».

Кроме того, суд принял во внимание, что употребление алкоголя происходило преимущественно во время обеденного перерыва. И часто невозможно было определить, сколько спиртных напитков выпил уволенный сотрудник, а сколько — его коллеги. В связи с этим нельзя быть уверенным в том, что электрик употребил такое количество алкоголя, которое не позволило бы ему управлять автомобилем. По мнению суда, следует также учесть, что на поведение электрика и его питьевые привычки повлиял жаркий мурсийский июль.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».