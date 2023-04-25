Обама поддержал решение Байдена идти на второй срок 3 25.04.2023, 22:24

Барак Обама

Экс-президент США гордится всем тем, что Байден и его администрация «выполнили за последние несколько лет».

44-й глава США Барак Обама поддержал решение американского лидера Бb>Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Обама отметил, что гордится всем тем, что Байден и его администрация «выполнили за последние несколько лет».

«Он (Байден. – Ред. ) выступил «за» американский народ, и он продолжит это делать, когда его переизберут», – отметил 44-й глава США.

Соответствующий комментарий Обама оставил под видео, которое Байден обнародовал 25 апреля с заявлением о том, что будет участвовать в президентской гонке в 2024 году.

Барак Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 годы. Он представлял Демократическую партию и был 44-м главой Белого дома.

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