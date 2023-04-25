Артиллерия ВСУ успешно поразила противника и уничтожила вражеский танк и БМП 25.04.2023, 22:37

Видеофакт.

Военные 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады успешно жгут вражескую технику. В частности, бойцы уничтожили российский танк и БМП захватчиков вместе с живой силой противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовали бойцы 56-й ОМПБр в соцсети.

«Это видео — лишь одно из десятков ежедневных вражеских атак, о которых вы читаете утром в сводке Генштаба ВСУ. Капля в море кровавого нашествия, которое прёт на наши земли…И мы делаем все, чтобы в эту землю враг и лег!» - написали военные 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады в сообщении к видео.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».